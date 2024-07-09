Жертвой стал 10-летний мальчик: в Киеве российская ракета убила юного каратиста и его семью

Во время массированной ракетной атаки российских террористов 8 июля в своем доме погиб юный киевский каратист Максим Симанюк. Маленькому спортсмену было всего 10 лет. Вместе с Максимом снаряд оккупантов оборвал жизни его мамы и сестры.

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Про страшную трагедию сообщили в Федерации каратэ Украины.

"Это Максим Симанюк. Сегодня его, маму и сестру в их собственном доме в Киеве убила российская ракета. Теперь Максиму навсегда 10 лет", – написали в социальных сетях федерации.

Максим занимался каратэ с столичном клубе "Чемпион" у молодого тренера Владимира Боева. В этом году мальчику должно было исполниться 11 лет, а его младшей сестренке Анастасии – всего девять. Вместе с детьми во время обстрела в своем доме находилась мама Зоряна, которая также не пережила ракетный удар.

"Сегодня российские террористы убили нашего маленького чемпиона Максима Симанюка. Ненависти недостаточно. Месть будет вечной", – написал в своем Instagram тренер погибшего спортсмена Владимир Боев.

Отметим, что утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

По состоянию на утро 9 июля в Киеве в результате ракетного удара погибли 32 человека. Также известно о 117 пострадавших, которые получили ранения разной степени тяжести.

Спикер ГСЧС в Киеве Павел Петров рассказал, что аварийно-спасательные работы продолжаются на трех локациях, под завалами могут находиться люди.

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