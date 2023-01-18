Жертвой российской ракеты в Днепре стал тренер по легкой атлетике и бывший директор спортшколы, готовивший призера Олимпиады

Среди погибших в результате ракетного удара России по жилому дому в Днепре 14 января оказался тренер по легкой атлетике Валентин Вознюк. Специалист долгое время был директором Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Днепровского городского совета.

Видео дня

Валентин Феофанович в октябре отпраздновал свое 75-летие. Вместе с женой проживал на втором этаже 9-этажного дома, в который попала ракета российских оккупантов. Два подъезда просто рассыпались после удара, добраться до нижних этажей было крайне сложно, поэтому первое время специалист числился пропавшим без вести.

Однако после разбора завалов Федерация легкой атлетики Днепропетровской области и Днепра подтвердила на своей страничке в Facebook, что Вознюк и его жена стали еще двумя жертвами днепровской трагедии.

"Валентин Феофанович Вознюк – профессионал своего дела и человек, которого уважали все, кто был с ним знаком… Выражаю соболезнования родным и близким", – отреагировал на смерть специалиста министр спорта Вадим Гутцайт.

Среди учениц Вознюка была победительница Европейских игр и бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров днепрянка Анна Рыжикова.

"Россия своей ракетой унесла жизни более 40 человек в Днепре. Среди них был и один знакомый мне человек. Бывший директор спортивной школы СДЮСШОР 3, в которой я начала свой спортивный путь", – призналась Рыжикова в своем Instagram.

"Он был лучшим директором и замечательным человеком, коллектив школы чувствовал себя семьей, потому что он умел объединять людей вокруг любимого дела и всегда с уважением относился к тренерам и спортсменам. Вечная память вам, Валентин Феофанович", – написала Анна.

Напомним, 14 января, российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Два подъезда были полностью разрушены.

OBOZREVATEL сообщал, что в результате ракетного удара по Днепру погибла тренер по акробатике вместе с мужем и ребенком.

Также мы рассказывали, что 10-летнего мальчика вытащил из-под завалов в Днепре проходивший мимо тренер, пока его мама дежурила в детской больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!