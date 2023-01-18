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Жертвой российской ракеты в Днепре стал тренер по легкой атлетике и бывший директор спортшколы, готовивший призера Олимпиады

Елена Павлова
Другие виды спорта
3 минуты
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Жертвой российской ракеты в Днепре стал тренер по легкой атлетике и бывший директор спортшколы, готовивший призера Олимпиады

Среди погибших в результате ракетного удара России по жилому дому в Днепре 14 января оказался тренер по легкой атлетике Валентин Вознюк. Специалист долгое время был директором Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Днепровского городского совета.

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Валентин Феофанович в октябре отпраздновал свое 75-летие. Вместе с женой проживал на втором этаже 9-этажного дома, в который попала ракета российских оккупантов. Два подъезда просто рассыпались после удара, добраться до нижних этажей было крайне сложно, поэтому первое время специалист числился пропавшим без вести.

Жертвой российской ракеты в Днепре стал тренер по легкой атлетике и бывший директор спортшколы, готовивший призера Олимпиады
Жертвой российской ракеты в Днепре стал тренер по легкой атлетике и бывший директор спортшколы, готовивший призера Олимпиады

Однако после разбора завалов Федерация легкой атлетики Днепропетровской области и Днепра подтвердила на своей страничке в Facebook, что Вознюк и его жена стали еще двумя жертвами днепровской трагедии.

Жертвой российской ракеты в Днепре стал тренер по легкой атлетике и бывший директор спортшколы, готовивший призера Олимпиады
Разрушенный дом в Днепре. Утро 15 января

"Валентин Феофанович Вознюк – профессионал своего дела и человек, которого уважали все, кто был с ним знаком… Выражаю соболезнования родным и близким", – отреагировал на смерть специалиста министр спорта Вадим Гутцайт.

Жертвой российской ракеты в Днепре стал тренер по легкой атлетике и бывший директор спортшколы, готовивший призера Олимпиады

Среди учениц Вознюка была победительница Европейских игр и бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров днепрянка Анна Рыжикова.

"Россия своей ракетой унесла жизни более 40 человек в Днепре. Среди них был и один знакомый мне человек. Бывший директор спортивной школы СДЮСШОР 3, в которой я начала свой спортивный путь", – призналась Рыжикова в своем Instagram.

Анна Рыжикова

"Он был лучшим директором и замечательным человеком, коллектив школы чувствовал себя семьей, потому что он умел объединять людей вокруг любимого дела и всегда с уважением относился к тренерам и спортсменам. Вечная память вам, Валентин Феофанович", – написала Анна.

Жертвой российской ракеты в Днепре стал тренер по легкой атлетике и бывший директор спортшколы, готовивший призера Олимпиады
Место обвала с высоты

Напомним, 14 января, российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Два подъезда были полностью разрушены.

OBOZREVATEL сообщал, что в результате ракетного удара по Днепру погибла тренер по акробатике вместе с мужем и ребенком.

Анастасия Игнатенко

Также мы рассказывали, что 10-летнего мальчика вытащил из-под завалов в Днепре проходивший мимо тренер, пока его мама дежурила в детской больнице.

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