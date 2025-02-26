Жених Магучих показал, как выглядит подарок от Усика. Фотофакт

Украинский легкоатлет Назар Степанов, который известен не только своими спортивными достижениями, но и отношениями с Ярославой Магучих, продемонстрировал особенный подарок. На новом фото он позирует с боксерскими перчатками, подписанными чемпионом мира Александром Усиком.

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Спортсмен сфотографировался вместе со своим отцом Сергеем. Оба держат желтые боксерские перчатки с надписью "Ready to Fight" и автографом Усика. Помимо этого, в руках Сергея Степанова можно заметить карточку с изображением и подписью украинского боксера.

Назар Степанов успешно выступает в легкоатлетических соревнованиях, специализируясь на барьерном беге. Его избранница, Ярослава Магучих, является лучшей прыгуньей в высоту в мире, у которой в активе победы на крупнейших турнирах, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Фото с подарком от Усика быстро привлекло внимание поклонников. В комментариях фанаты отмечают, что украинский супертяжеловес судя по всему, передал соотечественнику символ боевого духа, который пригодится Степанову и в его спортивной карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Степанов сделал предложение Ярославе в присутствии родителей. Молодые люди вместе выбирали обручальное кольцо для трогательной церемонии, к которой 20-летний барьерист отнесся очень серьезно.

Ранее OBOZ.UA показал, как выглядит 20-летний жених Ярославы Магучих Назар Степанов. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов.

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