Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка стала почетным гостем ледового шоу в Красногорске "Мы за великую державу". В "культурно-патриотическом мероприятии" приняли участие учащиеся академии фигурного катания под руководством супруги пресс-секретаря Путина.

Перед началом ледового шоу, организаторы устроили шествие "Бессмертного полка". Молодые спортсмены на льду арены пронесли "портреты своих родных", воевавших во время Великой Отечественной войны.

"Я счастлива, горжусь и очень рада, что у детей есть возможность показать себя. Мы помним и чтим наших бабушек и дедушек, которые защищали родину и завоевали победу", – сказала жена Дмитрия Пескова в интервью "РИАМО" .

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Юные фигуристы показательные номера исполняли под старые песни, посвященные ВОВ.

Российские болельщики назвали произошедшее "мерзостью", посчитав такое шоу настоящим извращением.

"Вовлекать детей в политические игры, особенно в то время, когда их взрослые соотечественники убивают таких же детей сотнями в соседней некогда дружественной стране - это полное паскудство. Да-да, они навсегда запомнят и будут ненавидеть тех, кто их в эту мерзость вовлёк. А, понятно, спорт вне политики", – написал один из пользователей.

Юзеры возмутились "победобесием" и напомнили Навке, где сидит ее дочка.

Также фанаты спросили у Татьяны, помнит ли она откуда родом.

Как сообща OBOZREVATEL, ранее Навка стала объектом жесткой критики со стороны фанатов, после своего поздравления с праздником Пасхи.

Несмотря на не прекращающиеся ракетные удары по Украине и постоянные смерти невинных украинцев, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у себя в Instagram начала рассказывать про "теплое ощущение благодати и радости".