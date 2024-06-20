Жена Пескова устроила 'лицемерие и позор' после решения МОК по России на Олимпиаде в Париже

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поддержала российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пустил на Олимпийские игры-2024 в Париже. 15 июня МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм-2024. В списке не оказалось сильнейших российских борцов и тхэквондистов.

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"Важно не забывать, что цель олимпийского движения – гармоничное развитие человечества через спорт, создание мирного общества и сохранение человеческого достоинства. На сегодняшний день, к сожалению, организаторы Олимпийских игр в Париже как будто забыли об этом", – цитирует Навку "Р-Спорт".

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова добавила, что хочет в первую очередь поддержать тех, кто шел к этой Олимпиаде, но "по несправедливому решению международных спортивных чиновников не поедет туда"

"А всем участникам Олимпийских игр желаю красивых и честных побед", – отметила 49-летняя уроженка Днепропетровска (ныне Днепр).

В комментариях российские болельщики возмутились таким лицемерный пассажем от бывшей фигуристки.

"Это даже не двуличие, а не знаю даже в какой степени многоличие от Навки. Сплошное лицемерие. Ну или просто отсутствие ума", "Лицемерие и позор, ничего другого от Навки не ждешь", – пишут юзеры.

Некоторые интересуются, не хочет ли рожденная в Украине Навка, высказаться по ситуации на ее бывшей родине.

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