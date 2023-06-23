Жена Пескова, услышав об Украине, заявила, что не знает, 'как такое могло произойти с соседними странами'

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка цинично отреагировала на слова о том, что России бомбит страну, в которой она родилась. Бывшая фигуристка и жена Дмитрия Пескова отметила, что ее не волнует война в Украине и она не знает, что привело к вторжению РФ на территорию другого государства.

Видео дня

Об этом Навка заявила в интервью изданию "Аргументы и факты", корреспондент которого задал вопрос, "как такое могло произойти с нашими соседями", напомнив о месте рождения жены Пескова в Днепропетровске (ныне – Днепр). Победительница Игр в Турине-2006 в ответ назвала Украину "соседней страной".

"Как такое могло произойти с соседними странами и народами" – я не знаю. Но гораздо важнее для меня ответ на вопрос, каким будет будущее наших детей? Конечно, хочется, чтобы все они жили в мире и согласии и с соседями, и сами с собой. Конечно, мы дома говорим на самые разные темы – и друг с другом, и с детьми. По-моему, так и должно быть в семье. И да – я стала лучше разбираться в политических темах", – сказала Навка.

Недавно жена пресс-секретаря диктатора Владимира Путина внезапно признала успехи ВСУ на луганском направлении, отменив все шоу в области. В День России Навка поздравила своих подписчиков в соцсетях, однако получила в ответ совершенно не ту реакцию, на которую рассчитывала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Татьяна Навка похвасталась тем, что у нее состоялась премьера нового шоу, и получила нелестные комментарии от россиян в ответ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!