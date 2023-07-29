Жена Пескова улетела из России 'покорять мирового зрителя'. Ей посоветовали 'сидеть в своем гадюшнике'

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка похвасталась своим ледовым шоу в Китае. У себя в Instagram 48 летняя экс-фигуристка выложила фотографии из Макао, рассказав, что работает "над продвижением сказок на международном уровне".

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Навка похвасталась, что ей есть чем удивить "мирового зрителя" и поинтересовалась, какую постановку лучше показать китайскому зрителю.

В ответ подписчики супруги Дмитрия Пескова завалили ее негативными комментариями.

"Так держать! Следующий международный уровень, по- видимому Северная Корея будет, а дальше - Африка! И все. Куда дальше будем расширяться", "Даже противно что вас в приличные страны пускают. Сидели бы в гадюшнике своем", – пишут юзеры.

Россияне называют это "пиром во время чумы".

"Навка – патриотка с гражданством США. В Европу не пускают. Теперь только союзники Иран и Северная Корея. Поздравляю эти страны тебе к лицу", "Нравится не нравится Гаага дожидается", – иронизируют под фото интернет-пользователи.

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