'Жарилась как курица': как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

30 июля в Париж пришла жара, которая значительно усложнила жизнь как болельщикам, так и всем спортсменам, выступающим на улице и не имеющим возможности укрыться от палящего солнца под крышей с кондиционерами. Одним из тех, кто не выдержал это испытание, стала Элина Свитолина. Понятно, что вторая ракетка Украины проиграла чешке Барборе Крейчиковой не только из-за жары, но, безусловно, она стала дополнительным испытанием.

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ТЕННИС. Как пожаловался нам местный журналист, комфортной погоды в Париже в последнее время почти не бывает – либо жара, как во вторник, либо дождь, из-за которого переносили уже матчи на кортах "Ролан Гаррос". И вот попробуй выбери, что лучше.

Кстати, будь то организаторы теннисного турніра или власти города позаботились о зрителях и на станции метро выдавали всем по 0,9 литра питьевой воды, чтобы избежать обезвоживания. Кстати, на самих кортах тоже сделали немало мест, где можно было бесплатно набрать собственную бутылку, но в перерывах все равно выстраивались длинные очереди.

В третьем раунде олимпийского турніра Марти Костюк и Элине Свитолиной достались очень сильные соперницы – лучшая теннисистка Греции Мария Саккари и победительница последнего Уимблдона чешка Барбара Крейчикова. Проиграв первые сеты, украинки сыграли изнурительные трехсетовые матчи. Вот только итоги для каждой были разные.

Уже на тайбрейке второго сета Марта выглядела очень изможденной, облагаясь льдом в каждом перерыве. Казалось, что Мария лучше переносит это палящее солнце и влажность. Однако психологически украинка оказалась более устойчивой, не смотря на то, что в этот день у нее совсем не шла подача. Стоило Саккари усомниться в собственных силах при счете 3:3 в стремящемся сете, как Костюк поддавила и довела дело до победы - 4:6, 6:7 (5:7), 4:6.

"Я выиграла этот матч без подачи, не знаю как мне это удалось, но как уже есть. И я очень горжусь собой. Я играла до последнего, но ментально это всегда сложно постоянно выходить и проигрывать свою подачу, почти не имея шансов. Особенно, когда я всегда доминирую на подаче. Но я рада, что сумела переломить ход событий. Хотя одного такого переломного момента не было.

"Я думала, что выиграю при 5:3, но при счете 30:0 чего-то немножко захлестнули эмоции, я начала немного спешить, потеряла рисунок игры и это гейм отдала. Но я видела, что Саккари очень сильно расстроилась при счете 3:3, когда смазывала легкие мячи, и уже через 4:3 я чувствовала, что мое преимущество близко", – призналась украинка.

Кстати, Костюк и сама не знает, как выдержала на этой жаре, к которой еще добавилась влажность: "Увидим завтра, выдержала ли я или нет, а сегодня еще на адреналине готовилась к этой жаре. Мне, например, по ощущениям вчера было намного труднее, чем сегодня. Просто сегодня была очень высокая влажность, и я сильно потала. .

К сожалению, из-за чрезмерной принципиальности организаторов, или лень перерабатывать расписание просто нежелание искать какие-то компромиссы, Марти Костюк и Даяне Ястремский пришлось снялись с парного турнира. Ведь украинкам не разрешили перенести парный матч, который должен был состояться спустя час после завершения почти трехчасового личного поединка Марты на палящем солнце. И Костюк пришлось сделать выбор в пользу одиночного турнира.

А вот в начале матча Светолиной казалось, что она вполне может завершить свой поединок с действующей победительницей Уимблдона в двух сетах, ведь со старта повела 3:0, а затем была близка к тому, чтобы сделать 5:3 и подавать на сет. Однако Барбара Крейчикова сумела вернуться в борьбу, выиграть тайбрейк и, несмотря на все попытки Елины, довести дело до победы – 7:6, 2:6, 6:4.

Свитолина впервые не вышла в четвертьфинал Олимпиады и после матча вышла к украинским журналистам разбитой. Трудно заглянуть внутрь спортсмена и понять, что его беспокоит, но во время поединка с чешкой создавалось впечатление, что Элина борется не столько с соперницей, сколько с самой собой. К тому же она приехала в Париж без тренера, ведь как раз накануне неожиданно прекратила свое сотрудничество с нидерландцем Рамоном Слойтером.

"Она непростая соперница. Ожидала, что вернется в матч, найдет какие-то моменты, которые будут помогать ей. Очень тяжелая игра. В первом сете не смогла получить преимущество, к сожалению. Когда у тебя есть маленькие шансы против топ-игрока - надо их использовать. К сожалению , я не смогла использовать шансы в третьем сете", – рассказала Элина.

"На самом деле, я чувствовала себя очень уставшей еще до матча. Вчера был очень эмоциональный поединок. Мы были в одинаковых условиях, жара была для всех. Но она сыграла немного более легкий матч накануне, чем я. Вчера только в два часа ночи мне удалось уснуть. Не очень много времени было на восстановление. Но пыталась отдать все силы.

При этом, по словам Светолиной, она не чувствовала давления, которое приехало на эти Игры в качестве бронзового призера прошлых: "Для меня Олимпиада вообще отдельно, хотя есть давление все равно. Но то, что я получила медаль в Токио, даже дало мне больше уверенности, что могу обрести еще одну".

Борьбу в теннисном турнире на кортах "Ролан Гаррос" продолжают Марта Костюк в одиночном разряде и сестры Киченок в парном.

ШПАГА. После бронзовой награды саблистки Ольги Харлан пополнить копилку Украины медалями могла и команда шпажисток, которые в прохладном зале "Гран Пале" не страдали парижской жарой. Однако девушки остановились на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Китая 41:45 и заняли шестое итоговое место.

Хотя надежда на награду здесь была, ведь в личном турнире Влада Харькова и Елена Кривицкая дошли до топ-8 и уступили только будущим финалисткам Олимпиады-2024.

"Перед стартом нам удалось разобрать тактику китайской команды. Они не из тех соперниц, которые будут отдыхать или закрываться, когда ведут в счете. В них, в отличие от других, совсем другая тактика, они наращивают силы и продолжают атаковать", – пояснила чемпионка. Европейские игры-2023 Джоан Фейби Бежура.

БОКС. В турнире боксеров наконец-то стартовала главная надежда сборной Украины Александр Хижняк. Серебряный призер минувшей Олимпиады и победитель Европейских игр встречался с бывшим украинцем Филиппом Акиловым, который до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года жил и тренировался в Мариуполе, а теперь нашел убежище в Венгрии и решил выступать за эту страну.

Бой оказался непростым для "Полтавского танка", в первом раунде большинство судей отдали победу его сопернику, но украинец добавил в последующих двух и выиграл – 29:27, 30:26, 28:28, 29:27, 30:26.

По словам главного тренера сборной Украины Дмитрия Сосновского, Хижняк еще не набрал свою оптимальную форму после длительного перерыва, ему не хватает соревновательного тонуса, поэтому в первом раунде и собрал лишние удары. Но должно прибавлять от боя к бою.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Хижняк перевернул бой с эксукраинцем из Мариуполя и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024.

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