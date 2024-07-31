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"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

Елена Павлова
Другие виды спорта
6 минут
1,5 т.
'Жарилась как курица': как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

30 июля в Париж пришла жара, которая значительно усложнила жизнь как болельщикам, так и всем спортсменам, выступающим на улице и не имеющим возможности укрыться от палящего солнца под крышей с кондиционерами. Одним из тех, кто не выдержал это испытание, стала Элина Свитолина. Понятно, что вторая ракетка Украины проиграла чешке Барборе Крейчиковой не только из-за жары, но, безусловно, она стала дополнительным испытанием.

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ТЕННИС. Как пожаловался нам местный журналист, комфортной погоды в Париже в последнее время почти не бывает – либо жара, как во вторник, либо дождь, из-за которого переносили уже матчи на кортах "Ролан Гаррос". И вот попробуй выбери, что лучше.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

Кстати, будь то организаторы теннисного турніра или власти города позаботились о зрителях и на станции метро выдавали всем по 0,9 литра питьевой воды, чтобы избежать обезвоживания. Кстати, на самих кортах тоже сделали немало мест, где можно было бесплатно набрать собственную бутылку, но в перерывах все равно выстраивались длинные очереди.

В третьем раунде олимпийского турніра Марти Костюк и Элине Свитолиной достались очень сильные соперницы – лучшая теннисистка Греции Мария Саккари и победительница последнего Уимблдона чешка Барбара Крейчикова. Проиграв первые сеты, украинки сыграли изнурительные трехсетовые матчи. Вот только итоги для каждой были разные.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

Уже на тайбрейке второго сета Марта выглядела очень изможденной, облагаясь льдом в каждом перерыве. Казалось, что Мария лучше переносит это палящее солнце и влажность. Однако психологически украинка оказалась более устойчивой, не смотря на то, что в этот день у нее совсем не шла подача. Стоило Саккари усомниться в собственных силах при счете 3:3 в стремящемся сете, как Костюк поддавила и довела дело до победы - 4:6, 6:7 (5:7), 4:6.

"Я выиграла этот матч без подачи, не знаю как мне это удалось, но как уже есть. И я очень горжусь собой. Я играла до последнего, но ментально это всегда сложно постоянно выходить и проигрывать свою подачу, почти не имея шансов. Особенно, когда я всегда доминирую на подаче. Но я рада, что сумела переломить ход событий. Хотя одного такого переломного момента не было.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

"Я думала, что выиграю при 5:3, но при счете 30:0 чего-то немножко захлестнули эмоции, я начала немного спешить, потеряла рисунок игры и это гейм отдала. Но я видела, что Саккари очень сильно расстроилась при счете 3:3, когда смазывала легкие мячи, и уже через 4:3 я чувствовала, что мое преимущество близко", – призналась украинка.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

Кстати, Костюк и сама не знает, как выдержала на этой жаре, к которой еще добавилась влажность: "Увидим завтра, выдержала ли я или нет, а сегодня еще на адреналине готовилась к этой жаре. Мне, например, по ощущениям вчера было намного труднее, чем сегодня. Просто сегодня была очень высокая влажность, и я сильно потала. .

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

К сожалению, из-за чрезмерной принципиальности организаторов, или лень перерабатывать расписание просто нежелание искать какие-то компромиссы, Марти Костюк и Даяне Ястремский пришлось снялись с парного турнира. Ведь украинкам не разрешили перенести парный матч, который должен был состояться спустя час после завершения почти трехчасового личного поединка Марты на палящем солнце. И Костюк пришлось сделать выбор в пользу одиночного турнира.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

А вот в начале матча Светолиной казалось, что она вполне может завершить свой поединок с действующей победительницей Уимблдона в двух сетах, ведь со старта повела 3:0, а затем была близка к тому, чтобы сделать 5:3 и подавать на сет. Однако Барбара Крейчикова сумела вернуться в борьбу, выиграть тайбрейк и, несмотря на все попытки Елины, довести дело до победы – 7:6, 2:6, 6:4.

Свитолина впервые не вышла в четвертьфинал Олимпиады и после матча вышла к украинским журналистам разбитой. Трудно заглянуть внутрь спортсмена и понять, что его беспокоит, но во время поединка с чешкой создавалось впечатление, что Элина борется не столько с соперницей, сколько с самой собой. К тому же она приехала в Париж без тренера, ведь как раз накануне неожиданно прекратила свое сотрудничество с нидерландцем Рамоном Слойтером.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

"Она непростая соперница. Ожидала, что вернется в матч, найдет какие-то моменты, которые будут помогать ей. Очень тяжелая игра. В первом сете не смогла получить преимущество, к сожалению. Когда у тебя есть маленькие шансы против топ-игрока - надо их использовать. К сожалению , я не смогла использовать шансы в третьем сете", – рассказала Элина.

"На самом деле, я чувствовала себя очень уставшей еще до матча. Вчера был очень эмоциональный поединок. Мы были в одинаковых условиях, жара была для всех. Но она сыграла немного более легкий матч накануне, чем я. Вчера только в два часа ночи мне удалось уснуть. Не очень много времени было на восстановление. Но пыталась отдать все силы.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

При этом, по словам Светолиной, она не чувствовала давления, которое приехало на эти Игры в качестве бронзового призера прошлых: "Для меня Олимпиада вообще отдельно, хотя есть давление все равно. Но то, что я получила медаль в Токио, даже дало мне больше уверенности, что могу обрести еще одну".

Борьбу в теннисном турнире на кортах "Ролан Гаррос" продолжают Марта Костюк в одиночном разряде и сестры Киченок в парном.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

ШПАГА. После бронзовой награды саблистки Ольги Харлан пополнить копилку Украины медалями могла и команда шпажисток, которые в прохладном зале "Гран Пале" не страдали парижской жарой. Однако девушки остановились на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Китая 41:45 и заняли шестое итоговое место.

Хотя надежда на награду здесь была, ведь в личном турнире Влада Харькова и Елена Кривицкая дошли до топ-8 и уступили только будущим финалисткам Олимпиады-2024.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

"Перед стартом нам удалось разобрать тактику китайской команды. Они не из тех соперниц, которые будут отдыхать или закрываться, когда ведут в счете. В них, в отличие от других, совсем другая тактика, они наращивают силы и продолжают атаковать", – пояснила чемпионка. Европейские игры-2023 Джоан Фейби Бежура.

БОКС. В турнире боксеров наконец-то стартовала главная надежда сборной Украины Александр Хижняк. Серебряный призер минувшей Олимпиады и победитель Европейских игр встречался с бывшим украинцем Филиппом Акиловым, который до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года жил и тренировался в Мариуполе, а теперь нашел убежище в Венгрии и решил выступать за эту страну.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

Бой оказался непростым для "Полтавского танка", в первом раунде большинство судей отдали победу его сопернику, но украинец добавил в последующих двух и выиграл – 29:27, 30:26, 28:28, 29:27, 30:26.

По словам главного тренера сборной Украины Дмитрия Сосновского, Хижняк еще не набрал свою оптимальную форму после длительного перерыва, ему не хватает соревновательного тонуса, поэтому в первом раунде и собрал лишние удары. Но должно прибавлять от боя к бою.

"Жарилась как курица": как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Хижняк перевернул бой с эксукраинцем из Мариуполя и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024.

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