Зеленский встретился с олимпийцами Украины, дав им обещание

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами и тренерами участвовавшими в Олимпийских игр-2020, которые прошли в Токио. Глава государства поздравил призеров, пообещав обновить спортивную инфраструктуру в стране.

Владимир Александрович отметил, что Украина увидела потребности спортсменов и тренеров.

"Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", – цитирует Зеленского его прес-служба.

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Президент Украины хочет, чтобы сильные тренера не уезжали за границу, а наоборот – хотели работать в стране. Зеленский пообещал создать все условия для работы таких специалистов.

Глава государства считает, что Украина заслужила на Олимпийские игры.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", – отметил Владимир Зеленский.

По окончанию встречи, президент Украины наградил всех медалистов государственными наградами.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Играх в Японии наши спортсмены завоевали 19 медалей. Единственное "золото" на счету борца греко-римского стиля Жана Беленюка. Еще шесть раз украинцам вручали "серебро".

Отметим, что Украина попала в скандал на Олимпиаде. Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко разрыдалась в прямом эфире, заявив, что ее тренера не взяли в Японию.

Позже об отсутствии личного наставника сказала и украинская художественная гимнастка Христина Пограничная. Вместе с ней в Токио полетела Ириша Блохина.