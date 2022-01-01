Зеленский "отобрал" пояс у Фьюри, сделав Усика абсолютным чемпионом. Видеофакт

Президент Украины Владимир Зеленский курьезно ошибся во время своего новогоднего обращения, сделав боксера Александра Усика (19-0, 13 КО) абсолютным чемпионом в супертяжах. Момент случился во время выступления главы государства, когда тот перечислял успехи наши спортсменов за ушедший год.

Говоря про Усика Зеленский отметил, что вся страна билась вместе с крымчанином и праздновала его победу над британцем.

"Четыре пояса - абсолютный чемпион мира", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что на кону боя Усик – Джошуа действительно стояли четыре пояса в супертяжелом весе: Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и малозначительный титул Международной боксерской организации (IBO).

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Чтобы Александру стать абсолютным чемпионом ему необходимо добыть четвертый, самый престижный пояс – WBC, который владеет британец Тайсон Фьюри.

25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде в их третьей встрече.