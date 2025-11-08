'Завтра еду на Покровск'. Боец ММА после победы на турнире отправился воевать против российских оккупантов. Видео

Украинский военнослужащий и боец смешанных единоборств (ММА) Павел Сивицкий выступил на турнире в Ивано-Франковске и посвятил свою победу защитникам Украины. Сразу после боя он объявил, что уже на следующий день возвращается на фронт в район Покровска, где идут ожесточенные бои.

Вечер смешанных единоборств, организованный лигами BFL и Hazard FC, прошёл 1 ноября. Сивицкий, который ранее получил тяжелые ранения на войне, сумел вернуться в спорт и победил опытного бойца Ивана Сливинского техническим нокаутом. Его выступление стало главным моментом вечера.

"Я очень счастлив, что сегодня здесь. После очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за вашу поддержку. Два года назад я не мог даже ходить. Завтра я еду на Покровск. Возможно, это мой последний бой. Спасибо всем за внимание и аплодисменты", – обратился Павел к зрителям в зале.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продолжают интенсивные попытки окружить Покровск – ключевой логистический узел Сил обороны Украины на Донбассе. Это направление остается главным для российских усилий, на которое приходится наибольшее количество ежедневных атак по всей линии фронта, считает британская разведка.

