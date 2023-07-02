Завершились Европейские игры-2023: на каком месте Украина

В польском Кракове в воскресенье, 2 июля, III Европейские игры. Всего принимали участие спортсмены из 48 стран.

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В последний соревновательный день Украины добыла две медали. "Золото" в копилку нашей сборной принесла 30-летняя киевлянка Виктория Ус, сенсационно выигравшая финал в байдарке-кроссе в каноэ-слаломе.

Серебряную медаль завоевал Тимур Брыков, проигравший в финале турнира по кикбоксингу. В решающем встрече весовой категории до 75 кг 27-летний днепрянин уступил грузину Луке Шонии.

Таким образом сборная Украины финишировала на третьем месте в неофициальном медальном зачете. Всего наши атлеты завоевали 41 награду (21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых). Нас опередили Италия (35—26—39) и Испания (21—17—19).

Для "желто-синих" это стало лучшим результатом в истории. На I Европейских играх в Баку в 2015-м украинские атлеты завоевали 46 медалей (8-14-24 бронзовых). На 2019 году в Минске в 2019-м наши соотечественники поднимались на пьедестал почета 51 раз (16-17-18).

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