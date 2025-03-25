Завербованный ФСБ мужчина, который готовил теракт возле ТЦК в Кривом Роге, оказался украинским спортсменом – СМИ

Украинцем, который планировал теракт возле территориального центра комплектования в Кривом Роге по заданию российских спецслужб, оказался боец смешанных единоборств (ММА) Валентин Пидкович, пишет "Lviv Media". 26-летний львовянин также был бойцом "Азова" и числился среди участников Народного ансамбля танца "Молодость".

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ФСБ завербовала Пидковича через Telegram-канал, предлагающий "быстрые" заработки. По их указаниям, он прибыл в Кривой Рог, нашел в тайнике самодельное взрывное устройство, усилил его поражающими элементами и подключил телефон для дистанционного подрыва.

Россияне планировали взорвать своего агента "втемную", чтобы скрыть следы теракта и убить как можно больше людей. Однако сотрудники СБУ предотвратили нападение и задержали Підковича. Сейчас он находится под стражей и может получить до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала в Одессе агентку ФСБ, готовившую ракетный удар по базе морпехов ВСУ. После этого она планировала бежать на территорию России, а оказалась за решеткой. Ей светит пожизненное заключение.

25 марта СБУ задержала еще одного "крота" российского ГРУ. Мужчина помогал российским захватчикам наступать на Курщине. Предателем оказался мобилизованный военный, он корректировал вражеский огонь по подразделениям Сил обороны в Курской области РФ.

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