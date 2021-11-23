Заслуженного тренера России полиция в аэропорту уложила лицом в пол за отказ надеть маску. Видео момента

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был жестко задержан полицией в питерском аэропорту "Пулково" из-за отсутствия защитной маски. Видео сурового задержания у себя в Instagram опубликовала его подопечная, 3-кратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

В ролике видно, как двое полицейских повалили тренера на пол, и пытаются надеть на него наручники.

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После того как Ильин поднимается на ноги, он просит правоохранителей не заламывать ему руки, так как он больше не будет оказывать сопротивление.

В это время за кадром Симонова нецензурно высказывается в адрес полиции, за что ее Следственный комитет России уже обвинил в оскорблении представителей власти.

Как написала Симонова, сотрудник аэропорта попросил Ильина надеть маску, на что тот ответил отказом. На скандал подошли двое полицейских и попросили предъявить документы. Александр Михайлович не захотел этого делать и также не захотел следовать с копами в отделение. Что последовало затем и сняла Симонова.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборную России под аплодисменты пассажиров сняли с самолета по дороге на чемпионат мира по вольной борьбе.