Заслуженного тренера России полиция в аэропорту уложила лицом в пол за отказ надеть маску. Видео момента

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Александр Ильин

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был жестко задержан полицией в питерском аэропорту "Пулково" из-за отсутствия защитной маски. Видео сурового задержания у себя в Instagram опубликовала его подопечная, 3-кратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

Александра Ильина задержала полиция

В ролике видно, как двое полицейских повалили тренера на пол, и пытаются надеть на него наручники.

Полиция надевает наручники на Ильина
Видео дня

После того как Ильин поднимается на ноги, он просит правоохранителей не заламывать ему руки, так как он больше не будет оказывать сопротивление.

Александра Ильина ведут в отделение

В это время за кадром Симонова нецензурно высказывается в адрес полиции, за что ее Следственный комитет России уже обвинил в оскорблении представителей власти.

Виталина Симонова с медалью
Виталина Симонова перед тренировкой

Как написала Симонова, сотрудник аэропорта попросил Ильина надеть маску, на что тот ответил отказом. На скандал подошли двое полицейских и попросили предъявить документы. Александр Михайлович не захотел этого делать и также не захотел следовать с копами в отделение. Что последовало затем и сняла Симонова.

Александр Ильин

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборную России под аплодисменты пассажиров сняли с самолета по дороге на чемпионат мира по вольной борьбе.

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