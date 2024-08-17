Захарову назвали 'алкоголичкой, которая позорит МИД' в ответ на ее заявление по ситуации вокруг Олимпиады

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова стала настоящим посмешищем у российских болельщиков после своего выпада в адрес Томаса Баха. По мнению Захаровой, Бах использовал свое служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, "сколько для продвижения неолиберальных подходов к "инклюзивности".

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Особую истерику у Захаровой вызвала ситуация с боксершой из Алжира Имане Хелиф, которая родилась девочкой, но у нее было подтверждено расстройство полового развития (DSD), из-за которого у некоторых женщин наблюдаются XY-хромосомы и уровень тестостерона в крови, типичный для мужчин.

"Свои сомнительные решения по допуску некоторых боксеров-женщин на олимпийский турнир Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями по гендерной тематике и откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса. Он говорил об отсутствии научного способа отличить женщину от мужчины", – цитирует свою сотрудницу пресс-службу МИД РФ.

В ответ любители спорта из России посоветовали своей соотечественнице больше обращать внимания на местные проблемы.

"Там в Курске критическая ситуация, а Маше все Бах покоя не дает", "У МИДа других дел нету? Страна - изгой, а она про Олимпиаду..." – пишут юзеры.

Другие рекомендую известной любительнице горячительных напитков больше не наливать.

"когда уже поймут, что эта алкоголичка позорит МИД", "Как же хорошо смотреть на их агонию", Маньке Облигации больше не наливать. И стакан отберите чтобы мыслей не возникало", – стебутся фанаты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Захарова в резкой форме раскритиковала торжественную церемония закрытия Олимпиады-2024 использовав эпитеты, в которых простые россияне узнали своего президента. Дипломат заявила, что "хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" и Франция "этот шанс не упустила".

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