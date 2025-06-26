Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась после отмены чемпионата Европы по кикбоксингу в Кишинёве, обвинив власти Молдовы в "позоре" и "глупости". Причиной отмены турнира стало решение организаторов не допускать на соревнования спортсменов из России и Беларуси, несмотря на требования пророссийской Всемирной федерации кикбоксинга (WKF), которая настаивала на их участии с флагами и гимнами.

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"Это же просто позор, настоящий позор. Позор для режима Санду и позор для всех тех, кто вынужден быть ассоциирован с этим режимом", – цитирует истерику Захаровой ТАСС.

По её словам, перенос турнира в другую страну якобы стал сигналом, что "в Молдове не уважают основные права и свободы человека". Далее она продолжила в привычной манере: "Режим Санду действует по принципу "позориться — так до конца". Уже ничего их не ограничивает. Даже то, что со стороны это всё выглядит как несусветнейшая и, самое главное, необъяснимая глупость".

Захарова также обвинила Кишинёв в "политизации нейтральных международных площадок" и добавила, что "народ Молдовы уже устал, что его выставляют в таком свете". На это пользователи соцсетей с сарказмом отреагировали: "А он в курсе?", – написал один из комментаторов. Другой отметил: "Пять раз слово "позор" и четыре – "режим". Классическая Захарова. Наверное, опять не похмелилась".

При этом сам турнир, как выяснилось, проводился под эгидой федерации, не признанной Международным олимпийским комитетом. Один из комментаторов подчеркнул: "Это псевдочемпионат от псевдофедерации, которую даже Википедия закинула в самый конец списка. Президент этой федерации в Instagram только и делает, что хвалит Россию".

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