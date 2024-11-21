'Забрали в ТЦК'. Отказавшийся возвращаться в Украину игрок объяснил свой поступок

Волейболист Андрей Оробко рассказал о причинах, по которым он не вернулся в Украину после еврокубкового матча. Спортсмен отметил, что на его решение повлияли проблемы с командой, включая потерю ключевых игроков и действия руководства клуба.

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Одним из эпизодов стало изъятие заграничных паспортов после матча в Бельгии. Руководство забрало документы и исчезло, оставив спортсменов без возможности вернуться домой. Оробко вместе с напарником обратился в полицию, где им выдали справку о том, что паспорта утеряны.

"Когда мы ехали на еврокубковую игру в Бельгию, на границе нашего ключевого игрока забрали в ТЦК, клуб не смог ничего сделать. Сейчас он на учениях, хотя руководство рассказывало, что у него все хорошо и он дома", – сообщил волейболист в интервью Tribuna.com.

Оробко также рассказал о ситуации, которая произошла до этого во время поездки на Фарерские острова. Один из игроков отказался ехать из-за проблем с военными документами, однако руководство команды заверило, что после возвращения этот вопрос будет решен. В итоге, несмотря на уверения, на границе возникли проблемы, и игрок оказался прав в своих опасениях.

"Игрок имел собственные предупреждения, что будут проблемы на границе, и отказался ехать, после чего руководство без предупреждения о последствиях его оштрафовало на немалую сумму. В конечном итоге он оказался прав", – отметил Оробко.

Позже, уже в Польше, еще один ключевой игрок команды покинул ее, что стало для Оробко сигналом о серьезных проблемах. По его словам, отсутствие нормального тренировочного процесса и постоянные отключения электричества в холодное время года сделали возвращение в Решетиловку невозможным.

"В Украину вернусь обязательно в ближайшем будущем", – подытожил спортсмен.

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