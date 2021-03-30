Зміна стилю життя людини завжди супроводжується новими звичками та захопленнями. Більшість країн світу разом з Україною щорічно набирають обертів у питанні розвитку фізичного та ментального здоров'я, популяризуючи такий екстремальний вид активності як забіги з перешкодами. Але частина суспільства засуджує та не приймає такий вибір. Ключовий аргумент – високий рівень небезпеки. Але чи так це?

Забіги з перешкодами (OCR — Obstacle Course Race) вважаються новою дисципліною, що об'єднує декілька видів спорту. Це на кшталт п'ятиборства, але з іншим спектром наповненості та емоцій. Основна ідея – поєднати біг з подоланням природних і штучних перешкод. Проте OCR не визнається офіційним видом спорту, оскільки досі не існує стандартів проведення змагань. Але на сьогодні ми створили Федерацію спорту з перешкодами в Україні, першочерговою метою якої є визнання забігів з перешкодами неолімпійським видом спорту.

Вперше ідея забігів з перешкодами зародилася ще у 1987 році. Тоді у Великобританії відбувся Tough Guy: на трасі довжиною 15 км було понад 70 перешкод. В України наймасштабнішим проєктом OCR вважається Race Nation. З 2015 року близько 50 000 людей стали частиною забігів з перешкодами у містах-мільйонниках. Основна вікова аудиторія учасників Race Nation – 25-35 років, гендерний розподіл складається з 75% чоловіків та 25% жінок відповідно, які у більшості випадків залучені у сферах IT, e-commerce, фінанси, будівництво та ін.

Звісно, на таких забігах не можливо обійтися без синців, подряпин та легких травм. Але за статистикою ризик отримати складні травми дотичний до ризиків у повсякденному житті: неправильно поставив ногу, не розрахував сили, впав по необережності. Тут важливо не нехтувати правилами техніки безпеки та не ігнорувати елементи страхування на перешкодах.

Неофіційно забіги з перешкодами називають своєрідним сучасним способом психотерапії. Позаяк зовнішні обставини не спонукають людину до чесної розмови з собою, проходження дистанції сам на сам дає можливість щирого діалогу зі своїм "я". Крім того, людина маневрує на емоційних контрастах: страх змінюється допитливістю, а виснаження йде поруч з відчуттям повного оновлення. Коли учасник фінішує, він стає сильнішим не лише фізично. Такий екстремальний експеримент навчає не здаватися, а завжди знаходити сили й, впавши, підійматися. Забіги з перешкодами вчать робити крок вперед, навіть, якщо здається, що все втрачено. Адже тут завжди є альтернатива – здатися або продовжити рух, завжди є інший шлях – долаючи перешкоди, наблизитися до власної цілі.

Забіги з перешкодами не орієнтуються лише на професійних атлетів, хоч їх щоразу стає більше. Приходять з класичних видів і успішно лідирують на українських і міжнародних стартах. На забігах Race Nation часто можна зустріти людей з особливими фізичними потребами, які нарівні з усіма долають дистанцію.

І повертаючись до питання безпеки: ми не рекомендуємо брати участь у забігах, якщо у вас відсутній інстинкт самозбереження. Крім того, люди з хронічними захворюваннями мають обов'язково проконсультуватися з лікарем. Також ми завжди пропонуємо спочатку відвідати тренування, особливо у випадках, коли до екстремального заходу хочуть приєднатися люди, яким не властивий активний спосіб життя.

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