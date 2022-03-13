"Za мир". Российский лыжник сбежавший в Швейцарию выложил фото с Путиным, вызвав омерзение в сети

Российский лыжник Илья Черноусов в Швейцарии поддержал войну с Украиной, выложив у себя в Instagram совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным, подписав ее фразой с использованием буквы Z. Этой литерой маркируется российская военная техника, которая на западном направлении ведет оккупацию нашей страны.

Уроженец Новосибирска выступал за Россию до 2020 года, но затем женился на подданной Швейцарии и сменил гражданство.

Черноусов написал "Zа спорт. Za мир!". В комментариях под постом его похвалили олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков и тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

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"100% Мужик", – отметил Легков.

"Уважение", – добавил Сорин.

Стоит отметить, что никто из российских болельщиков не поддержал такую позицию 35-летнего атлета. В комментариях назвали возникшую ситуацию позором, а также припомнили Черноусову, что легко любить родину, находясь за границей.

Другие предрекают закат карьеры и предлагают ему отказаться от швейцарского паспорта, вернуться в Россию и там проявлять свою "гражданскую позицию".

Как сообщал OBOZREVATEL, пока войска российских оккупантов разрушают украинские города и убивают мирных жителей, хоккейный клуб "Амур" из Хабаровска провел акцию в поддержку Путина. И привлек к этому детей.

​Реакция жителей РФ оказалась неоднозначной, а большинство читателей спортивных ресурсов и вовсе высмеяли клуб.