"Za мир". Российский лыжник сбежавший в Швейцарию выложил фото с Путиным, вызвав омерзение в сети

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Черноусов выложил фото с Путиным
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Российский лыжник Илья Черноусов в Швейцарии поддержал войну с Украиной, выложив у себя в Instagram совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным, подписав ее фразой с использованием буквы Z. Этой литерой маркируется российская военная техника, которая на западном направлении ведет оккупацию нашей страны.

Черноусов и Путин

Уроженец Новосибирска выступал за Россию до 2020 года, но затем женился на подданной Швейцарии и сменил гражданство.

Черноусов написал "Zа спорт. Za мир!". В комментариях под постом его похвалили олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков и тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

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"100% Мужик", – отметил Легков.

"Уважение", – добавил Сорин.

Легков и Сорин похвалили лыжника

Стоит отметить, что никто из российских болельщиков не поддержал такую позицию 35-летнего атлета. В комментариях назвали возникшую ситуацию позором, а также припомнили Черноусову, что легко любить родину, находясь за границей.

Комментарии под постом
Комментарии под постом

Другие предрекают закат карьеры и предлагают ему отказаться от швейцарского паспорта, вернуться в Россию и там проявлять свою "гражданскую позицию".

Комментарии под постом
Комментарии под постом

Как сообщал OBOZREVATEL, пока войска российских оккупантов разрушают украинские города и убивают мирных жителей, хоккейный клуб "Амур" из Хабаровска провел акцию в поддержку Путина. И привлек к этому детей.

Дети с плакатами в Хабаровске.

​Реакция жителей РФ оказалась неоднозначной, а большинство читателей спортивных ресурсов и вовсе высмеяли клуб.

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