Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике, установив рекорд сезона

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении, который в эти дни проходит в сербском Белграде. Бронзовая призерка Олимпийских игр-2022 в Токио завоевала золотую медаль с результатом 202 см.

Второе место заняла австралийка Элеанор Паттерсон (200 см). Третьей стала Надежда Дубовицкая из Казахстана.

В соревнованиях также принимала участие Ирина Геращенко. 27-летняя киевлянка в итоге финишировала на пятой строчке, показав результат 1,92 м.

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Ключевым шагом для победы стала высота в 198 см, которую Магучих взяла с первой попытки, сразу обновив рекорд сезона.

На высоте в 2 метра из числа претенденток на победы выбыла Дубовицкая. Патерсон взяла планку с первой попытки, а Магучих лишь с третьей.

Высота в 202 сантиметра покорилась украинке в первом же прыжке. Паттерсон попыталась взять 204, однако сделать этого не смогла.

После своего победного прыжка Ярослава побежала к трибунам, которые с желто-синими флагами поддерживали украинку.

Отметим, что Магучих на второй день вторжения войск России в нашу страну высказалась о ситуации в Украине. У себя в Instagram спортсменка разместила пост, сопроводив ее фотографией с Олимпиаде-2020 в Токио. ​

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Токио во время Олимпийских игр Ярослава и россиянка Мария Ласицкене сфотографировались вместе после выступлений в секторе для прыжков в высоту.

Этот кадр вызвал бурное возмущение в соцсетях.

В Министерстве обороны Украины заявили, что провели с Ярославой беседу на эту тему.

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