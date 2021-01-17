Ярослав Амосов: если какое-то дело мне удается - я сделаю все, чтобы быть лучшим

О приходе в большой спорт, дружбу, силу дисциплины, веру в себя и отношение к поражениям, - рассказывает украинский самбист, боец ​​смешанных единоборств Ярослав Амосов.

"По окончании школы я поступил в Ирпенскую налоговую академию и получил образование юриста. В то время я не думал, что мое увлечение спортом перерастет во что-то профессиональное".

"Со временем я понял, что самбо мне ничего уже не дает, поэтому параллельно начал заниматься смешанными единоборствами. К тому времени, я уже имел несколько поединков в ММА и даже установил рекорд. Однако, пока я не подписал контракт с Американской организацией смешанных единоборств Bellator, выступал без продвижения, поэтому все было в минус. Я больше тратил на себя, чем получал прибыли. Обеспечить нормальное спортивную жизнь в начале карьеры мне помогали друзья. Конечно, частично помогала семья. Иногда подключались знакомые, которые видели мои результаты. Я понимал, что у меня получается и нужно серьезно двигаться дальше".

"Часто перед боем мне нужно согнать вес, чтобы сразиться в определенной весовой категории. С этим всегда труднее. Сейчас мой вес - 92 килограмма. Для боя, например, нужно - 77 килограммов. Я пытаюсь прийти в нужную форму постепенно. У меня есть режим и врач, которая следит за моей диетой, анализами и назначает необходимые витамины".

"После боя я расслабляюсь и отдыхаю. Тогда могу позволить себе что-то "запретное". Я бы не сказал, что мне хочется, например, хот-догов или чего-то подобного. Я не зациклен на пропаганде спорта. Типа: "Ты куришь? Ты не должен курить. Ты употребляешь алкоголь? Это вредно!"

"У каждого свой выбор и каждый живет как хочет. Я свой выбор уже сделал. Я вижу цель и мне хочется двигаться к ней. Понимаете, я из тех людей, которых мотивирует результат, а не его отсутствие. Если какое-то дело мне удается - я сделаю все, чтобы быть лучшим".

"За период карьеры в ММА, у меня было 25 боев и 25 побед. И мне до сих пор трудно ответить на вопрос, что чувствует человек без поражений. Все потому, что даже после победного боя иногда я думаю, что это был провал. Например, я настраиваюсь на поединок, прокручиваю в голове: "Сейчас все будет круто!", выхожу на ринг, выиграю бой и понимаю, что могу лучше. Лучше драться. Лучше дышать".

"Ошибиться чтобы выиграть" - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач