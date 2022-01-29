Японский чемпион победил за 40 секунд необычным "отложенным" нокаутом. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Касей Кондо победил Алана Соареша

Японский чемпион по кикбоксингу 2018 года Касей Кондо добыл эффектную победу на турнире К-1 Krush, который прошел в Токио. 20-летний спортсмен нокаутировал бразильца Алана Соареша, сделав это в первом же раунде.

Касей Кондо победил Алана Соареша

Бой продлился всего 40 секунд. Со старта Кондо обескуражил оппонента мощнейшими ударами. Раз за разом Кондо пробивал Соареша в голову и по корпусу.

Касей Кондо - Алан Соареш
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Одна из таких серий стала длф бразильского кикбоксера фатальной. Рефери попытался досрочно остановить встречу до того, как Соареш упадет в нокаут, и ему это сделать почти удалось.

Касей Кондо победил Алана Соареша

Алан, будучи на адреналине, стоял и смотрел, как судья сигнализирует об окончании встречи, а затем опустился на канвас ринга.

Алан Соареш в нокауте

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что небитый украинский супертяжеловес продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой на вечере бокса Facher Sport Management в Германии. Поединок с Павлом Соуром (14-7, 9 КО) в Карлсруэ завершился досрочно.

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