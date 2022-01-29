Японский чемпион победил за 40 секунд необычным "отложенным" нокаутом. Видео

Японский чемпион по кикбоксингу 2018 года Касей Кондо добыл эффектную победу на турнире К-1 Krush, который прошел в Токио. 20-летний спортсмен нокаутировал бразильца Алана Соареша, сделав это в первом же раунде.

Бой продлился всего 40 секунд. Со старта Кондо обескуражил оппонента мощнейшими ударами. Раз за разом Кондо пробивал Соареша в голову и по корпусу.

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Одна из таких серий стала длф бразильского кикбоксера фатальной. Рефери попытался досрочно остановить встречу до того, как Соареш упадет в нокаут, и ему это сделать почти удалось.

Алан, будучи на адреналине, стоял и смотрел, как судья сигнализирует об окончании встречи, а затем опустился на канвас ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что небитый украинский супертяжеловес продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой на вечере бокса Facher Sport Management в Германии. Поединок с Павлом Соуром (14-7, 9 КО) в Карлсруэ завершился досрочно.