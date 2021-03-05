Ян – Стерлинг: когда и где смотреть чемпионский бой UFC 259

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян (15-1) в ночь с 6 на 7 марта проведет защиту чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе.

Соперником 28-летнего спортсмена станет американец Алджамейн Стерлинг (19-3). Поединок пройдет в американском Лас-Вегасе. Ориентировочное время начала – в 5:00 утра воскресенья, 7 марта, по киевскому времени (6:00 по московскому).

Увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на украинском телеканале Setanta Sports. Российские поклонники единоборств смогут поддержать своего соотечественника благодаря трансляции на РЕН ТВ. Также показ будет доступен через UFC Fight Pass.

Отметим, что для Яна эта защита станет первой в карьере.

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