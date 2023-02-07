''Я в шоке'': предатель Украины Карякин обвинил чемпиона мира в ''очень сильной дискриминации российских спортсменов''

Бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, который в 2016 году отказался от гражданства Украины в пользу российского, возмутился словами норвежского чемпиона мира Магнуса Карлсена. Фанат диктатора Владимира Путина раскритиковал коллегу после того, как он выступил против участие спортсменов из страны-агрессора в международных турнирах.

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В интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Карякин заявил, что шокирован словами Карлсена и обвинил его "в дискриминации российских спортсменов". При этом предатель Украины ни слова не сказал о причинах такого отношения к представителям РФ, хотя датчанин четко заявил о войне.

"Честно говоря, я в шоке от этого заявления Магнуса. Тут уже за гранью. Своим высказыванием Карлсен очень сильно дискриминирует российских спортсменов. И тут надо понимать, что в европейских турнирах у него серьезное влияние. Карлсен регулярно участвует в них. Теперь организаторы могут прочитать его интервью и сказать: "Все, теперь мы не будем приглашать россиян. Будем приглашать только Магнуса Карлсена". Им проще пожертвовать россиянами, нежели чемпионом мира", – сказал Карякин.

Ранее Карякин потерпел сенсационное поражение на международном турнире "Шахматные звезды" от 18-летней представительнице Казахстана Бибисаре Асаубаевой. Отметим, что уроженец Симферополя является Z-патриотом, поддерживая войну в Украине.

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