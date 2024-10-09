'Я теперь не прыгну': Магучих рассказала, что ей писали хейтеры перед Олимпиадой-2024

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что "золото" Игр практически полностью убрало хейт в ее адрес со стороны болельщиков. До этого, по признанию 23-летней уроженки Днепра, она постоянно сталкивалась с негативными комментариями и неверием украинцев в ее возможности.

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Об этом сама Магучих рассказа в интервью YouTube-каналу "Мы – Украина". Спортсменка также отметила, что ее мировой рекорд, который она установила прямо накануне Олимпиады, имел обратный эффект – фанаты сомневались в мотивации Ярославы на будущие старты.

"Сейчас хейтеров практически нет. "Золото" сняло вопросы. А мировой рекорд нет. Потому что все писали, что я теперь не прыгну на золотую медаль в Париже. Мол, все, мировой рекорд, она не настроится на Олимпийские игры... И когда у меня было "серебро", писали – как так, только "серебро". А "серебро" чемпионата мира, на минуточку. Если ты что-то делаешь – это плохо, не делаешь – тоже плохо. Такая жизни. Им хочется и что-то писать и говорить. На это не надо обращать внимание", – сказала Магучих.

Также прыгунья в высоту рассказала, что происходило за куликами Олимпийских игр в Париже – в частности, в отношении российских журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих поставила себе цель побить свой же мировой рекорд, а также превзойти достижение Игр, которое установила российская спортсменка из Минобороны РФ.

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