'Я стояла со слезами, чувствуя боль этой потери'. Магучих рассказала о случившемся после прилета в Днепре

Украинская чемпионка Олимпиады-2024 и мировая рекордсменка Ярослава Магучих призналась, что самым тяжелым выступлением в карьере для нее стал "Мемориал Демьянюка" во Львове. Ей пришлось соревноваться 14 января, когда российская оккупационная армия ударила ракетой Х-22 по жилой многоэтажке в Днепре, убив по меньшей мере 23 человека.

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"Я читала новости и чувствовала себя совершенно беспомощной. Я была во Львове и не могла ничем помочь, только знала, что нужно выступать. Люди пришли на соревнования, они искали хоть немного радости, но я лежала и думала только о том, сколько людей погибло, кто мог быть в этом доме.

Поэтому я не могла настроиться. Две первые попытки были неудачными. Публика поддерживала меня, кричала: "Ярослав, пожалуйста!". Тогда я собрала все свои силы, чтобы отвлечь людей от страшных мыслей. Мне удалось взять высоту – два метра. Это были самые сложные состязания в моей жизни", – рассказала Ярослава в интервью Марии Ефросининой.

Магучих рассказала, что спустя год после этого события она вернулась к тому месту в Днепре, где был удар, и записала видеообращение для международной аудитории с призывом не допускать российских и белорусских атлетов на соревнования.

"Я стояла на месте трагедии и смотрела, думала о том, сколько жизней оборвала эта война, сколько украинцев погибло и продолжают гибнуть. Я стояла со слезами, чувствуя боль этой потери. Каждый раз за границей я призываю журналистов и всех приехать в Украину, посмотреть на это своими глазами, ведь ни одна фотография не передаст реальности того, что мы переживаем", – отметила спортсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих призналась, что задумывалась о завершении карьеры после того, как на нее обрушилась волна негатива за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020. По словам нашей рекордсменки, пережить стресс ее помогли тренеры и близкие.

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