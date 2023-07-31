'Я обещаю...' Харлан обратилась к украинцам, опубликовав фото в слезах

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан восхитилась национальной командой страны, которой удалось попасть в топ-4 чемпионата мира, который накануне завершился в итальянском Милане. 32-летняя саблистка, которая была дисквалифицирована в индивидуальном турнире, отметила характер сборной.

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Об этом Харлан написала на своей странице в социальной сети Instagram. Чемпионка Олимпийских игр в Пекине-2008 пообещала, что на следующем мировом первенстве украинцы обязательно возьмут одну из медалей, а также поблагодарила всех болельщиков за поддержку.

"Это слезы счастья. Потому что удалось преодолеть все это. Выйти на дорожку и сказать, что мы можем сделать это. Можем верить в успех, когда уже надежды нет. Можем двигаться дальше. Можем сражаться. Я благодарна всей команде, прошедшей этот путь со мной. Сегодня мы были очень близки к медали. Но мы его возьмем. Я обещаю. Продолжение следует..." – обратилась к украинцам Харлан.

Напомним, Ольга отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после матча 1/32 финала ЧМ. Это взбесило соперницу украинки, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет (МОК) принял сенсационное решение по Ольге Харлан после скандала на чемпионате мира по фехтованию.

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