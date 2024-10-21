'Я не поняла': российская велогонщица пожаловалась, что на ЧМ не включили гимн РФ в честь ее победы

Российская велогонщица Яна Бурлакова была шокирована тем, что после ее победы на чемпионате мира по велотреку организаторы отказались включать гимн РФ. Вместо него в датском Баллерупе прозвучала одна их композиций Людвига ван Бетховена, что стало для спортсменки полной неожиданностью.

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Об этом Бурлакова рассказала в интервью порталу Sporthot.ru. По словам представительницы страны-агрессорки она также столкнулась с гневной реакцией некоторых болельщиков на ее появление на дорожке, услышав в свой адрес оскорбительные выкрики.

"Иностранные спортсмены очень хорошо отнеслись, все поздравили, никакого негатива не было. Был один инцидент, когда во время награждения выкрикнули с трибун что-то неразборчивое и неприятное. Но люди разные бывают. Ко всему нужно относиться с пониманием. Еще я не поняла поначалу, что за песня играла во время награждения вместо гимна положенного. Оказалось, что Бетховен. Но все, что нужно было, я спела про себя", – сказала Бурлакова.

Отметим, что Международный союз велосипедистов вернул россиян в свои турниры летом минувшего года без национальных флага и гимна.

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