'Я была настолько в шоке...' Прохожая сняла, что случилось с Харлан во время ее помолвки. Фото

Самая титулованная спортсменка в истории Украины Ольга Харлан выложила фотографии с с помолвки с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. У себя в Instagram 34-летняя чемпионка разместила кадры, сделанные прохожей, рассказав о курьезном моменте, который с ней случился в это время.

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"Я была настолько в шоке, что забыла сказать "Да!". Он напомнил мне, что нужно что-то ответить. Кстати, забрал у меня сумку и ходил с ней весь вечер, потому что там кольцо", – подписала Харлан.

Напомним, что Харлан и Самеле решили официально оформить свои отношения, в которых они находятся с 2018 года.

Пара начала встречаться, когда Ольга находилась в бракоразводном процессе со своим первым мужем фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Пара не смогла сохранить отношения из-за постоянной разлуки.

После полномасштабного вторжения России в Украину Луиджи помог Ольге вывезти из-под ракетных ударов и бомбардировок сестру и племянника.

Больше об истории любви Харлан и Самеле читайте в материале OBOZ.UA.

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