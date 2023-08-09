"Я боялась. Сказали сидеть молча": чемпионка мира рассказала, как ее уничтожили в России

Чемпионка мира и Европы россиянка Екатерина Конева пожаловалась на то, что была просто уничтожена в родной стране, когда ее обвинили в употреблении допинга в 2007 году. Спортсменка призналась, что она испугалась оспаривать решение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) о дисквалификации, так как ей "говорили, что нужно сидеть молча".

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Об этом Конева, которая жаловалась на войну в Украине, рассказала в интервью порталу Sports.ru. Прыгунья в длину, которая выигрывала континентальное и мировое первенства в помещениях, отметила, что была психологически раздавлена и вынуждена перейти из бега в сектор для тройного прыжка.

"Иногда думаю, как бы тогда все по-другому могло пойти. Но я боялась. Боялась идти против системы. Мне прямым текстом говорили, что нужно сидеть молча, а если начну возникать – просто не смогу больше бегать. Поэтому и перешла на прыжки. Я же до этого занималась спринтом. От этой истории пострадала прежде всего психологически. Меня уничтожили. Не понимала, как это все могло произойти со мной и почему я должна через такое проходить, если не виновата. Про меня много писали в газетах в Хабаровске. Это было неприятно", – сказала Конева.

Ранее украинский легкоатлет в тройном прыжке Владислав Шепелев отреагировал на гимн страны во время интервью, а видео с его эмоциями завирусилось в сети.

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