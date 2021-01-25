Я больше не дерусь. Покончил с этим, – Порье после победы над Конором

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье (27-6) заявил о нежелании впредь выходит в октагон после победы над Конором МакГрегором (22-5) на турнире UFC 257.

Такие слова 32-летнего спортсмена в адрес своего угла можно было услышать сразу по завершении поединка, пишет mmamania.com. "Я больше не дерусь. Больше не люблю это. Я с этим покончил", – прокричал Порье.

На пресс-конференции после боя американец прокомментировал свои высказывания, отметив, что тренировочный лагерь его излишне выматывает. При этом Порье не объявлял о завершении карьеры.

"Именно так: мне больше это не нравится. Мое тело и мой разум, наконец, находятся на одной волне, и на этой неделе мне исполнилось 32 года. Посмотрим, что будет. Я не знаю. Единственное, что мне понравилось за эти две недели, – это сам бой. Мне не нравился процесс подготовки", – заявил Порье.

Отметим, что позже Дастин выразил готовность провести третий поединок против МакГрегора. Напомним, в поединке 2014 года Конор нокаутировал соперника в первом раунде. Но через шесть лет американец взял убедительный реванш, победив во второй пятиминутке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор после поражения от Дастина Порье заявил о желании провести еще один боксерский бой.