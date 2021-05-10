Wings for Life World Run установил рекорд как самый большой забег в истории

В воскресенье 9 мая прошел Восьмой Wings for Life World Run, который установил рекорд как самый большой забег в истории. А украинцы стали 27-м и 35-й в мире среди мужчин и женщин соответственно.

Участники стартовали в одно и то же время в 11:00 UTC, но не в том же месте. Однако все были объединены благодаря приложению Wings for Life World Run.

Украина тоже в очередной раз присоединилась к всемирному благотворительному забегу Wings for Life World Run с помощью мобильного приложения - по всей стране зарегистрировалось почти 700 участников.

Столичный Wings for Life World Run APP RUN Kyiv состоялся на ВДНХ. Почти 400 бегунов, среди которых новички, опытные марафонцы, профессиональные спортсмены и участники на колясках пытались убежать от виртуального автомобиля-кетчера. Среди известных участников этого года были украинская паралимпийская лыжница Светлана Трифонова, победитель чемпионата мира по фрирану Red Bull Art of Motion Александр Титаренко, лидеры движения активной реабилитации Ульяна и Виталий Пчелкин ч ы, депутат ВРУ ветеранка-доброволец Яна Зинкевич и депутат Николаевского городского совета Юрий Степанец.

Абсолютными победителями киевского забега с мобильным приложением стали:

среди мужчин - Сергей Попов с результатом 51,46 км.

С этим результатом Сергей стал 27- ым среди мужчин в мире:

"Честно говоря я даже сам не ожидал, что смогу показать такой результат, Самое интересное, что этот формат он такой Карантинный - в принципе ты можешь бежать в любой точке планеты, из дома, загрузить себя аппку и бежать, где тебе больше нравится. Я всегда говорю, что бег на самом деле это что-то большее, чем просто левое-правое, когда ты бежишь, тебя тяжело. Бег аматорский на самом деле не об этом, он всегда имеет какую-то большую цель. Он должен делать качество жизни лучше. И это классно, когда бег улучшает качество жизни не только твоей, но и других людей, в том числе тех, кто быть не может сам бежать."

среди женщин победу одержала Елена Шевченко, которая смогла бежать от виртуального автомобиля до 35,76 км, и стала тридцать пятой среди женщин в мире.

Среди участников на колясках победителями стали паралимпиец Светлана Трифонова (10,22 км) и Денис Майстренко (9,6 км) .

"Сама атмосфера очень позитивная, когда большое количество людей настроен о на один забег, на одной волне бегут - каждый с приложением, следит за автомобильчиком, который его настигает. Когда едешь, некоторые бегуны профессиональные спортсмены тебя обгоняют уже на второй круг и ты такой "Давай, мы уже на втором круге, мы сможем, давай еще немного". Это довольно весело, тебя это тоже стимулирует", - делится впечатлениями Денис Майстренко.

Каждый участник получил медаль финишера, а победители киевского забега получили подарки от партнеров Decathlon, BLACKROLL и MEGOGO. Все результаты забега здесь.

Своими впечатлениями о забег также делятся послы Wings for Life World Run:

Ульяна Пчелкина (лидер движения активной реабилитации): "Для меня этот забег перестал быть о достижениях. Он для меня о том, чтобы привлечь как можно больше внимания к этому вопросу, чтобы привлечь людей. Я всегда растрогана до и после, у меня всегда наворачиваются слезы, именно из-за чувственност и происходящего".

Яна Зинкевич (депутат, ветеранка-доброволец): "В мире очень много заболеваний уже нашли методы лечения, они работают. А именно методы лечения спинного мозга до сих пор никакого метода не изобретено, и, к сожалению, люди, которые оказываются на кресле колесном, в основном они на нем остаются на протяжении всей жизни. И было бы замечательно, чтобы люди и я также имели шанс."

Татьяна Гринева (основательница благотворительной платформы Kind Challenge, марафонка): "Что меня привело сюда? Я думаю очень классно, когда бе г может приносить пользу кому-то еще, и Wings for Life World Run - это такой пример благотворительного забега, в котором каждый победитель сам себе, но делает пользу другим, тем, кто бегать не может"

От новичков до опытных ультрабегунов, все желающие могли принять участие: уникальный формат соревнований позволил участникам с совершенно разным уровнем соревноваться вместе ради доброго дела. С 2014 года в целом 925 096 участников приняли участие в глобальном благотворительном забеге, преодолен 9 034 954 километра и собрано 33,3 миллиона евро. 100% всех вступительных взносов и пожертвований поступает непосредственно на исследования спинного мозга.

Никогда раньше столько людей одновременно не участвовало в беговом событии: на воскресном Всемирном забеге Wings for Life World Run 184 236 участников из 195 стран бежали за тех, кто не может. Всего на исследования спинного мозга было собрано 4,1 миллиона евро благодаря регистрационным и дополнительным взносам. Швед Арон Андерсон (66,8 км), участник в кресле колесном, в третий раз победил в соревновании среди мужчин после побед в 2017 и 2018 годах, а россиянка Нина Зарина (60,2 км) взяла свой третий подряд титул после побед в 2019 и 2020 годах. Бегуны и участники на креслах колесных преодолели в среднем 12,3 км до того момента, когда двигающийся финиш догнал и перегнал их. Красота Wings for Life World Run заключается в том, что все становятся финишерами.

Восьмой Wings for Life World Run был впечатляющим событием, которое не только объединило мировое сообщество бегунов, но и на котором было, что предложить: одни бежали наедине или в бесчисленных небольших группах по залитых солнцем странах в Центральной Европе, порой с заснеженными горами на заднем плане, тогда как другие бегали вдоль берегов океана на рассвете или в сумерках; а одну женщину даже заметили, как она бежала сквозь высокую траву в Африке, когда на нее смотрели жирафы. Погодные условия в 151 стране очень отличались - от холодного дождя в Ирландии и Испании до снегопада в Норвегии и жаркой солнечной погоды в Греции.

Дата девятого Wings for Life World Run уже назначена. Следующий забег состоится 8 мая 2022. Регистрация уже открыта. Информацию о том, как зарегистрироваться на забег 2022 года, можно найти на веб-сайте www.wingsforlifeworldrun.com.

Посмотреть ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ этого одновременного забега можно здесь.