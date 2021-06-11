WePlay Esports и UESF развивают украинские киберспортивные трансляции
Зимой 2020 года WePlay Esports провела турнир по Dota 2 – WePlay! Bukovel Minor 2020. Киберспортивные комментаторы тогда работали в первой украинской официальной студии во время трансляции большого турнира по Dota 2. Поклонники киберспорта оценили и поддержали инициативу. Поэтому организация украиноязычной студии во время турнира WePlay AniMajor – это уже второй опыт WePlay Esports.
Финал турнира WePlay AniMajor запланирован на 13 июня 2021 года. Он очень важен для киберспортивных спортсменов и всех фанатов киберспорта, ведь команды будут бороться за общий призовой фонд в $500 000 и 2 700 очков Dota Pro Circuit (DPC). Победа на WePlay AniMajor – это шанс попасть на международный турнир The International и побороться за самый большой призовой фонд за всю историю соревнований по Dota 2 – 40 млн долларов.
Тематика турнира – аниме. Поэтому главная англоязычная студия, которая находится на WePlay Esports Arena Kyiv, стилизована соответственно. Украинская студия не менее привлекательна – ведущие одеты в костюмы героев японских сериалов, студия также украшена в стиле жанра.
Украиноязычная трансляция организована киберспортивным медиахолдингом WePlay Esports совместно с Федерацией киберспорта Украины (UESF). В состав команды украинской студии вошли как уже известные киберспортивному сообществу ведущие и комментаторы, аналитики, так и те, для кого это первый опыт работы на таком масштабном мероприятии.
Главный ведущий украиноязычного каста:
Алексей "yXo" Малецкий.
Комментаторы и аналитики украиноязычного каста:
Роман "DoubleEspresso" Губин;
Владислав "JUSTICE" Баган;
Богдан "sadEAST" Эрлих;
Богдан "Aelnis" Заверуха;
Владислав "Maimeik" Лузан;
Евгений "TaiTake" Пахолюк;
Олег "Feaver" Скаржинский;
Роман "bamb1notv" Жура.
Алексей "yXo" Малецкий известен поклонникам киберспорта уже много лет. Говорит, что смотреть WePlay AniMajor нужно на украинском, ведь именно украинская трансляция эмоционально и живо передает зрителю настроение соревнований, вовлекает поклонников в процесс и стимулирует их задавать вопросы.
Команда комментаторов UcAst будет работать в украинской студии на протяжении всех соревнований. Богдан "sadEAST" Эрлих рассказывает, что это первый для него опыт работы в студии на турнире такого уровня. Он считает, что тот факт, что WePlay Esports привлекает к трансляциям молодых украинских комментаторов, станет фундаментом для развития украиноязычного каста в Украине в целом.
Смотреть украиноязычную трансляцию можно на официальном канале в Twitch.