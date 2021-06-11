WePlay Esports и UESF развивают украинские киберспортивные трансляции

Зимой 2020 года WePlay Esports провела турнир по Dota 2 – WePlay! Bukovel Minor 2020. Киберспортивные комментаторы тогда работали в первой украинской официальной студии во время трансляции большого турнира по Dota 2. Поклонники киберспорта оценили и поддержали инициативу. Поэтому организация украиноязычной студии во время турнира WePlay AniMajor – это уже второй опыт WePlay Esports.

Финал турнира WePlay AniMajor запланирован на 13 июня 2021 года. Он очень важен для киберспортивных спортсменов и всех фанатов киберспорта, ведь команды будут бороться за общий призовой фонд в $500 000 и 2 700 очков Dota Pro Circuit (DPC). Победа на WePlay AniMajor – это шанс попасть на международный турнир The International и побороться за самый большой призовой фонд за всю историю соревнований по Dota 2 – 40 млн долларов.

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Тематика турнира – аниме. Поэтому главная англоязычная студия, которая находится на WePlay Esports Arena Kyiv, стилизована соответственно. Украинская студия не менее привлекательна – ведущие одеты в костюмы героев японских сериалов, студия также украшена в стиле жанра.

Украиноязычная трансляция организована киберспортивным медиахолдингом WePlay Esports совместно с Федерацией киберспорта Украины (UESF). В состав команды украинской студии вошли как уже известные киберспортивному сообществу ведущие и комментаторы, аналитики, так и те, для кого это первый опыт работы на таком масштабном мероприятии.

Главный ведущий украиноязычного каста:

Алексей "yXo" Малецкий.

Комментаторы и аналитики украиноязычного каста:

Роман "DoubleEspresso" Губин;

Владислав "JUSTICE" Баган;

Богдан "sadEAST" Эрлих;

Богдан "Aelnis" Заверуха;

Владислав "Maimeik" Лузан;

Евгений "TaiTake" Пахолюк;

Олег "Feaver" Скаржинский;

Роман "bamb1notv" Жура.

Алексей "yXo" Малецкий известен поклонникам киберспорта уже много лет. Говорит, что смотреть WePlay AniMajor нужно на украинском, ведь именно украинская трансляция эмоционально и живо передает зрителю настроение соревнований, вовлекает поклонников в процесс и стимулирует их задавать вопросы.

Команда комментаторов UcAst будет работать в украинской студии на протяжении всех соревнований. Богдан "sadEAST" Эрлих рассказывает, что это первый для него опыт работы в студии на турнире такого уровня. Он считает, что тот факт, что WePlay Esports привлекает к трансляциям молодых украинских комментаторов, станет фундаментом для развития украиноязычного каста в Украине в целом.

Смотреть украиноязычную трансляцию можно на официальном канале в Twitch.