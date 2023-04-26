Выступать против войны не придется: обнародованы новые условия возвращения России в мировой спорт

Российским и беларуским спортсменам не придется осуждать войну в Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях. При этом представителям стран-агрессоров необходимо будет подписать декларацию, текст которой находится в стадии обсуждения и разработки.

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Об этом в интервью французскому изданию L'Equipe рассказал президент Ассоциация международных летних олимпийских федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти. По его словам, требование от спортсменов из РФ и РБ выступить проти войны в Украине якобы угрожает их безопасности.

"Спортсменам нужно будет подписать декларацию, но никто не будет просить их сказать, что они против войны, потому что в России это становится уголовно наказуемым действием. Мы находимся в процессе разработки при поддержке юристов. Пилоты Формулы-1 уже делают это. Такие федерации, как плавание, уже делают некоторые шаги, и мы постараемся все это согласовать, но это непросто. Еще один деликатный вопрос – это контроль за соответствием критериям. Мы рассматриваем вариант, при котором эта задача будет поручена Спортивному арбитражному суду (CAS). Но официального решения пока нет", – сказал функционер.

Ранее двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова назвала бредом требование Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам осудить войну в Украине. МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК выпустил новое заявление о бойкоте Украиной соревнований, на которые допустят спортсменов из России и Беларуси.

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