''Выполз из горящей машины'': невероятна история спасения 21-летнего украинского чемпиона мира на Донбассе

Невероятное желание жить показал 21-летний кикбоксер Станислав Зорий, который после начала полномасштабного вторжения России взял в руки оружие и встал на защиту своей земли. Чемпион мира среди юниоров из Ивано-Франковска оказался единственным выжившим в уничтоженной оккупантами машине.

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Историю молодого спортсмена, который попал под вражеский обстрел на Донбассе, рассказал в своем Facebook генеральный директор Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Теперь длинная дорога в новую жизнь. Его вера в победу, прощание, слезы медицинских сестер – переполняет сердце чувствами. Станиславу – 21. Всю свою короткую жизнь он посвятил спорту. В 18 лет стал чемпионом мира среди юниоров по кикбоксингу. Окончил университет, получил юридическое и экономическое образование", – рассказал Рыженко.

Но в начале войны, по словам заслуженного врача Украины, Станислав положил медали и дипломы на полку и поехал на Донбасс, где встретился лицом к лицу со смертью.

"Мина разорвала автомобиль на кусочки. Все погибли, но Станислав с оторванной конечностью и вырванными кусками плоти на спине выполз из горящей машины и потерял сознание. Был доставлен в больницу Мечникова в коме", – вспомнил Рыженко.

Врачи днепропетровской больницы Сергей Косульников и Валентина Лисничая сделали все возможное, чтобы Зорий не умер.

"Позади реанимация, большое количество операций, но выживший, став символом большой человеческой любви и жажды жизни. Жалость его не согревает. Он готов к счастливой жизни. Улыбающийся, покидает Днепр, больницу Мечникова", – подытожил удивительную историю про спасение раненого Сергей Рыженко.

В 2020 году на открытом первенстве Ивано-Франковской области по кикбоксингу ВТКА чемпион мира по кикбоксингу ISKA 2018-го и чемпион мира по версии WKA 2019-го Станислав Зорий отметил, что в его виде спорта формируется характер бойца. И, возможно, благодаря этому самому характеру он выполз из того уничтоженного врагом автомобиля и выжил в больничной палате.

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