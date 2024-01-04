'Вынесло двери и окна, квартира над нами сгорела': во время обстрела Киева пострадал чемпион Украины и участник Европейских игр

Известный украинский скалолаз, учасник чемпионата мира-2023 в Берне и Европейских игр-2023 в Польше Роман Васько попал под обстрел российских террористов 2 января в Киеве. Чемпион страны по трудности и двоеборью жил в той самой многоэтажке в Соломенском районе, где после падения обломков ракеты вспыхнул сильный пожар. В результате чего погибло два человека и пострадали более 50.

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Как рассказал сам Роман, ему очень повезло, поскольку окна квартиры выходили на улицу, а не во двор. И теперь называет 2 января 2024 года своим вторым Днем рождения.

"Я, Саша и Балу – все целые и здоровые. Нам очень повезло. Квартира над нами полностью сгорела. В квартирах рядом с нами есть пострадавшие. Но нашу квартиру, за счет того, что она выходит на улицу, а не во двор, взрывная волна не так сильно задела", – написал Васько на своей странице в Instagram.

Спортсмен успокоил, что уже нашел новое жилье – практически сразу отозвались добрые люди. И Роман начал потихоньку перевозить свои вещи из полуразрушенного дома. Хотя состояние самой квартиры еще более-менее на фоне соседских.

"Квартира относительно целая. Вынесло двери и окна, затопило после того, как гасили пожар над нами. Однако в сравнении с квартирами, которые расположены рядом, все не так страшно. Но дом в целом в очень плохом состоянии. По моим ощущениям, и по тому, что говорят соседи, его будут сносить. Но это пока что на уровне слухов. Будем ждать экспертизу", – написал Васько.

Также спортсмен показал фотографию с окном своей соседки, которая живет через стену. Бабушка выжила просто чудом – сначала во время падения осколков, а затем – во время пожара у соседей.

"Бабушка сидела в коридоре, потому что дочь позвонила ей и предупредила об опасности. Взрывная волна прошла через выходящие во двор окна до выходящих на улицу. Таким образом, ее входная дверь осталась целой и закрытой, поэтому когда мы выходили из квартиры, то не знали, что там кто-то есть. Пока все выбегали из дома, она осталась в коридоре, там где и сидела. Из-за ранения и состояния шока она не могла самостоятельно выбраться", – рассказал Роман.

Квартира соседки после взрыва выглядела, как сплошной хаос: мебель, стекло и вещи были словно перемолоты в блендере. Все это валялось по всей квартире и не давало ей пройти. Ее дочь на тот момент уже была возле пострадавшего дома.

"Она знала, что мама в квартире. Она видела, что прямо над ней горит квартира. И она видела, что пожарные не тушат этот пожар, потому что тогда все усилия были направлены на третий подъезд, в котором был гораздо больший пожар. И так продолжалось некоторое время, на глазах у дочери. Закончилось все хорошо, если это слово можно использовать в таком случае. В конце концов, спасателям удалось пробраться в эту квартиру и вытащить ее", – добавил Васько.

А вот автомобилю Романа, который был припаркован во дворе, не повезло. Огонь его не пощадил и восстанавливать там нечего. Однако друзья и коллеги скалолаза объявили в социальных сетях сбор в поддержку пострадавшего спортсмена и, по словам самого Васько, из-за уничтоженного авто он уже особо не переживает.

"Машина. От машины остались только колеса. Но с такой сумасшедшей помощью это уже не проблема. Вы мне накидали слишком много денег. Сейчас буду думать, как помочь соседям, которые пострадали больше, чем мы", – отметил скалолаз.

"В первый день я был в шоке в плохом смысле этого слова, а во второй и третий – уже наоборот. Я в шоке от вашей поддержки. Я абсолютно не ожидал такого. Мне еще нужно время, чтобы все это осознать и понять, что делать дальше. Но уже сейчас я понимаю, что вы – невероятные. Спасибо всем и каждому за поддержку от меня и моей семьи", – добавил благодарный Васько.

В среду, 3 января, небезразличные жители столицы вместе с коммунальщиками устроили толоку у дома в Соломенском районе, который накануне повредили обломки российской ракеты. Люди собрались для того, чтобы помочь убрать двор.

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