''Выброшены на помойку'': чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в преступлениях против России

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в преступлениях против российских спортсменов. Победитель Игр в Сараево-1984 и Калгари-1988 возмутился отстранением своих соотечественников от соревнований.

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он заявил, что Бах и его организация якобы действуют в интересах политиков. Интересно, что он вспомнил о мире, однако ни слова не сказал о военной агрессии его страны в отношении Украины.

"Хочется всего самого хорошего, но ждать не приходится. Западное безумие не позволяет рассчитывать на благоразумное принятие решения. Лозунги "О спорт, ты – мир" и "Спорт вне политики" растоптаны и выброшены на помойку благодаря Томасу Баху. Он является преступником и войдет в историю. Хотя он и не властен принимать единоличные решения. Если Бах человек совести, то он должен сказать, что ничего не хочет иметь общего с происходящим, и уйти в отставку. Тогда бы он заслужил уважение", – сказал чемпион ОИ.

Ранее Васильева высмеяли в сети за слова о гражданах ЕС, которые "не задают неудобные вопросы" властям.

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