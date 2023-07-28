'Вы все встали за меня! Это невероятно!' У Харлан 'сорвало крышу' из-за реакции украинцев на ее дисквалификацию на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан назвала свой допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже победой всей страны. Она поблагодарила соотечественников за невероятную поддержку после несправедливой дисквалификации на чемпионате мира за отказ пожимать руку российской сопернице.

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Об этом Харлан написала на своей странице в социальной сети Instagram. Спортсменка отметила, что была ошарашена масштабами реакции украинцев на ее отстранение от мирового первенства. Чемпионка Игр в Пекине-2008 добавила, что сразу после исключения из турнира в Милане испытала настоящий шок.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев в твою защиту и меняет все в твоей жизни. Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю. Это что-то невероятное. Вы все, мои дорогие, встали за меня, спасибо каждому! А наши бойцы ВСУ – это вообще любовь! Навсегда!" – эмоционально отреагировала Ольга.

Напомним, Харлан отказалась приветствовать Анну Смирнову в 1/32 финала ЧМ-2023, после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. Она подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом стоит подчеркнуть, что представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Харлан была дисквалифицирована на ЧМ, однако уже 28 июля ее наказание было аннулировано. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессорки. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил МОК в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке.

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