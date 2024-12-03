'Вы уже видели новость...' Харлан рассказала о том, как Украину предали в международной федерации

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан выразила недовольство избранием россиянина Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования (FIE). Опытная спортсменка отметила, что на выборах представители многих страны, которые ранее были солидарны с Украиной, поддержали кандидатуру представителя РФ.

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Об этом Харлан заявила на форуме "Сила спортивной дипломатии", который прошел в Киеве, передает корреспондент OBOZ.UA. В то же время саблистка из Николаева подчеркнула, что украинцы продолжат борьбу против агрессоров и будут и дальше напоминать миру о преступной войне, которую Россия развязала против нашей страны.

"А вообще настроение... Вы уже видели новость, что российский олигарх Усманов снова стал президентом FIE, и это очень сильно огорчает, потому что те федерации, которые поддерживали нас до этого, тоже голосовали за Усманова. А это 120 федераций из 146. Поэтому настроения, вы видите какие, но нам не нужно останавливаться на этом. И своим появлением на Гран-при в Орлеане в эту субботу я буду показывать, что присутствую и что буду бороться за то, что украинские спортсмены должны быть на международной арене и особенно в фехтовании", – сказала Харлан.

Ранее бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал подарком для FIE выдвижение и последующее назначении ее президентом олигарха Алишера Усманова.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская фехтовальщица Юлия Бакастова не будет бойкотировать поединки против российских спортсменов на международных турнирах.

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