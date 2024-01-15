'Вы что, тупые?' Экс-чемпионка мира из РФ пришла в ярость из-за ЧЕ по фигурному катанию, на котором поддержали Украину

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская возмутилась результатами чемпионата Европі-2024. Бывшая спортсменка устроила истерику из-за того, что "золото" завоевала бельгийка Луна Хендрикс, а не представительница Грузии и уроженка Тольятти Анастасия Губанова.

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Об этом Бутырская заявила в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Трехкратная чемпионка Европы также попыталась унизить Грузию, отметив, что эта страна не имеет никакого отношению к выступлению Губановой на первенстве континента, где та завоевала "серебро".

"Когда человек пол-оборота не докручивает на тройном лутце, и это видно невооруженным взглядом… И Хендрикс засчитывают его как чистый прыжок. У меня появляются вопросики. Вы что, глупые, тупые? Или слепые? Вы же судьи, вы должны адекватно рассматривать всех спортсменов. Я не помню, чтобы когда-нибудь так откровенно занижали. Да, Губанова была русской девочкой, но сейчас она выступает за Грузию. Грузия никакого отношения к тому не имеет. Тем более Настя каталась чисто, аккуратно", – сказала Бутырская.

Ранее на ЧЕ по фигурному катанию, который прошел в Литве, полностью посрамили российских пропагандистов. Кроме того, на турнире болельщики прокричали "Слава Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратный чемпион Украины по фигурному катанию Иван Шмуратко устроил яркий перфоманс на ЧЕ, выйдя на лед в белой рубашке с красным пятном на груди.

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