Легендарная украинская гимнастка Лилия Подкопаева посмеялась над словами российского гонщика Артема Северюхина, который нелепо объяснил свой нацистский жест после победы на чемпионате Европы по картингу. Олимпийская чемпионка Атланты-96 отметила, что позиция 15-летнего спортсмена четко вписывается в позицию всего российского общества.

Об том сама Подкопаева написала на своей странице в социальной сети Instagram. По ее мнению, в России живет абсолютно бесхребетное население.

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"Российский гонщик Северюхин зиганул на чемпионате Европы по картингу. А вчера Северюхин заявил, что "не может объяснить, как это получилось". Вот и те, кто сегодня поддерживает нацистский режим Путина, потом будут скулить "мы не можем объяснить, как это получилось". Ватное болото", – подчеркнула Подкопаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15-летний российский картингист Артем Северюхин продемонстрировал жест, похожий на нацистский, после победы на этапе чемпионата Европы. Мама спортсмена заявила, что тот просто "послал сердечки ей и команде".

Сразу после скандала Северюхин заявил, что он "русский, из России и за свою страну". Позже он записал видео с извинениями за поступок.

Шведская команда Ward Racing, в которой россиянин выступает под флагом Италии из-за санкций в отношении представителей РФ, разорвала контракт с пилотом. В свою очередь, Автомобильный клуб Италии (ACI) отозвал лицензию Северюхина.

В самой России Артему посоветовали не возвращаться на родину, назвав его поступок позором.