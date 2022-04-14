"В*тное болото": легендарная Подкопаева отреагировала на нацистский жест гонщика из России, высмеяв оккупантов
Легендарная украинская гимнастка Лилия Подкопаева посмеялась над словами российского гонщика Артема Северюхина, который нелепо объяснил свой нацистский жест после победы на чемпионате Европы по картингу. Олимпийская чемпионка Атланты-96 отметила, что позиция 15-летнего спортсмена четко вписывается в позицию всего российского общества.
Об том сама Подкопаева написала на своей странице в социальной сети Instagram. По ее мнению, в России живет абсолютно бесхребетное население.
"Российский гонщик Северюхин зиганул на чемпионате Европы по картингу. А вчера Северюхин заявил, что "не может объяснить, как это получилось". Вот и те, кто сегодня поддерживает нацистский режим Путина, потом будут скулить "мы не можем объяснить, как это получилось". Ватное болото", – подчеркнула Подкопаева.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15-летний российский картингист Артем Северюхин продемонстрировал жест, похожий на нацистский, после победы на этапе чемпионата Европы. Мама спортсмена заявила, что тот просто "послал сердечки ей и команде".
Сразу после скандала Северюхин заявил, что он "русский, из России и за свою страну". Позже он записал видео с извинениями за поступок.
Шведская команда Ward Racing, в которой россиянин выступает под флагом Италии из-за санкций в отношении представителей РФ, разорвала контракт с пилотом. В свою очередь, Автомобильный клуб Италии (ACI) отозвал лицензию Северюхина.
В самой России Артему посоветовали не возвращаться на родину, назвав его поступок позором.