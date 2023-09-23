'Вся в позе 'б*я, какая я красивая'. Жена Пескова разозлила россиян 'неумным поступком'

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка получила порцию гневных комментариев от соотечественников после своей фотографии в Instagram. 48-летняя экс-фигуристка выложила снимок с процесса съемок своей авторской телепередачи "Команда", где запечатлена в профиль, задумчиво глядя вдаль.

"Шел пятый час съемок... Задумалась или задумала?" – пафосно написала Навка под кадром.

Россияне не смогли равнодушно пройти мимо, устроив жене Дмитрия Пескова обструкцию.

"А почему бы жене пресс-секретаря президента не выставить фото, как она помогла безногому ветерану СВО купить протезы, или как навестила деток в детдоме и отвезла туда подарки? А то имея такие возможности, она все в позе "б*я какая я красивая". Это очень неумно. Лучше бы вообще не выставлялась", – советуют Навке.

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Многие называли бывшую фигуристку "показушницей" и "страдалицей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навка выложила фотографию со своей второй дочкой, спровоцировав неожиданную реакцию в сети. Пользователи обратили внимание на желто-синюю расцветку галстука, который был надет на 9-летнюю Надю Пескову.