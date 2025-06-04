Николай Березников, российский легкоатлет и мастер спорта, был ликвидирован Силами обороны Украины. В прошлом спортсмен, а позже – участник агрессивной войны против Украины, он стал очередным оккупантом, который завершил свой жизненный путь в канаве на востоке Украины.

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Березников родился в 1991 году в посёлке Черепаново Новосибирской области. На спортивной арене он заявил о себе в 2013 году, завоевав серебряную медаль на дистанции 200 метров среди молодёжи, а также став вторым в эстафетном беге на чемпионате России. В том же году ему присвоили звание мастера спорта.

Согласно сообщению Федерации лёгкой атлетики Новосибирской области, бывший спортсмен погиб 23 мая. Обстоятельства и место его ликвидации не раскрываются. О смерти Березникова также сообщил военный блогер Necro Mancer в социальной сети X.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте серебряный призер Паралимпиады в Токио Александр Работницкий, который добровольно ушел на войну убивать украинцев, был ликвидирован ВСУ. 31-летний оккупант, в 2022-м году установивший рекорд России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), завершил свою жизнь 23 марта в канаве в районе Часового Яра.

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