'Все знают, чем это обернется': Магучих высказалась об общении с российской соперницей

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая позорно прячется на соревнованиях под флагом Кипра, не пытается контактировать с украинскими соперницами. 22-летняя уроженка подмосковного Одинцово прекрасно знает, что нарвется на жесткий отпор наших соотечественниц из-за своей поддержки агрессии РФ.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. 23-летняя легкоатлетка также отметила работу президента Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьяна Коу, который категорически не допускает участия россиян даже в нейтральном статусе.

"Куличенко не пыталась и не будет пытаться контактировать. Потому что на самом деле мы все прекрасно знаем, что мы отстаиваем свою независимость, свою свободу на международной арене. Поэтому к нам никто не подходит, ведь все знают, чем это обернется. К сожалению, так случилось. Она единственная представительница, но я очень редко с ней встречаюсь на соревнованиях. Но все равно у нас в легкой атлетике, спасибо Себастьяну Коу и нашей федерации, которая много работала, чтобы с первых дней запретили участие российских и беларуских атлетов на международной арене", – сказала Магучих.

Полное интервью мировой рекордсменки в прыжках в высоту читайте на OBOZ.UA. В нем Ярослава назвала абсолютно глупыми высказывания россиян о том, что ее патриотичная позиция и осуждение РФ не связана с войной.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих решила отложить свадьбу со своим женихом Назаром Степановым и назвала объективную причину.

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