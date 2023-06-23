'Все русские априори враги и душегубы'. В России фразой 'будут теракты' отреагировали на решение МОК по РФ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию на Олимпиаду-2024 в статусе сборной беженцев. По мнению 60-летнего уроженца Санкт-Петербурга, российским спортсменам не надо выступать на Играх в Париже.

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"Будут обязательно провокации против наших спортсменов – по национальному признаку разделили на правильных и неправильных, то есть все русские априори враги и душегубы. Туда ехать смысла никакого нет, а потом нас субъективно засудят, я даже не сомневаюсь. А кто нам обеспечит безопасность? Будут даже теракты", – заявил Васильев в интервью пропагандистам из РИА "Новости".

Титулованный биатлонист считает, что таким образом МОК предлагает атлетам из РФ "стать иудами".

"Для них это привычное дело, главное – деньги, поэтому можно предать и мать родную, и всех остальных, но мы живем по библейским принципам. Не надо искушать судьбу и заставлять наши спецслужбы потом вызволять наших спортсменов оттуда из-за каких-то происшествий", – сказал Васильев.

Такие слова двукратного чемпиона ОИ (1984 и 1988) вызвали насмешки у российских болельщиков. Ему припомнили, в чем заключаются истинные библейские принципы.

"Иуды, теракты, даже если позовут на равных, спецслужбы, библейские принципы. Какая-то речь Шарикова, право слово. Этому столику больше не наливать", – отмечают пользователи.

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