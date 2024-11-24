'Происходящее – просто кошмар'. Джо Роган закатил истерику, испугавшись 'невероятно опасного и безумного' решения Байдена по Украине. Видео

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган резко раскритиковал решение администрации президента США Джо Байдена позволить Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. 57-летний Роган у себя на подкасте PowerfulJRE закатил фирменную истерику, начав оскорблять президента Украины.

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"Зеленский говорит, что Путин напуган. Да что вы, ребята? Да вы в самом деле собираетесь начать Третью мировую войну! Сегодня Россия запустила ракету – межконтинентальную баллистическую ракету. Это впервые в истории. Такие ракеты могут нести ядерные боеголовки. Эта не несла, но если бы несла, всё изменилось бы в одно мгновение", – заявил Роган.

По мнению комментатора это все происходит из-за денег, которые текут в Украину и из-за решений уходящего президента или тех, кто реально управляет страной.

"Они совершают что-то невероятно опасное, безумное. А мы сидим и наблюдаем за этим. И что еще хуже, некоторые это поддерживают. CNN, например, радостно сообщали, что Байден дал Зеленскому возможность использовать дальнобойные ракеты, произведённые в США. Это ведь не секрет, откуда они. Все знают, что мы финансируем это. Это прокси-война, и все происходящее – просто кошмар", – начал кричать Джо.

Известный подкастер не понимает, почему нельзя сесть за стол переговоров, договориться и "прекратить убийства"?

"CNN же наоборот, называют всё это успехом. Кто-то даже сказал, что это хорошо. С каких пор это стало нормой? Это самое страшное – видеть, как люди перестают обращать внимание на такие ужасы.Ты хочешь жить своей жизнью, просто радоваться, заниматься тем, что тебя вдохновляет, а в это время мир словно горит. Ну, мы проголосовали за Трампа, он пытался это всё остановить, и, возможно, у него это получилось бы. Но все равно страшно", – подытожил Роган.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ в ночь на 19 и 20 ноября успешно поразили ряд военных объектов в российском тылу с применением беспилотников и западного дальнобойного оружия. Это указывает на то, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы вооружений большой дальности для создания более сложных и эффективных серий ударов.

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