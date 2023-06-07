'Все придумано, даются указания': чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в 'экзекуции россиян'

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился решением Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить дополнительных отборочных турниров на Игры-2024 для представителей РФ. Чемпион ОИ-88 выразил уверенность в том, что таким образом стараются допустить к соревнованиям как можно меньше его соотечественников.

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Об этом Мамиашвили заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он назвал условия допуска россиян в международных соревнованиям, согласно которым, в частности, атлеты не должны поддерживать войну в Украине, требованием "отречься от своих родителей".

"Это больше касается тех федераций, у которых отборы идут или уже прошли. К сожалению, имеем то, что имеем. В борьбе у нас немного иная ситуация, в сентябре пройдет чемпионат мира в Сербии, где можно будет получить лицензии на допуск к ОИ. Естественно, все эти указания даются федерациям сверху. Просят еще чуть ли не отречься от своих родителей. Вопрос в том, что ни в одном уставе, ни в хартии МОК не прописано ничего подобного. Все придумано для экзекуции россиян", – сказал Мамиашвили.

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал "неприемлемыми и нелегитимными" критерии допуска спортсменов из страны-агрессорки к международным соревнованиям.

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