'Все, хана России'. В Госдуме придумали новое обязательство, шокировав российских болельщиков

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев заявил, что спортсмены должны давать присягу при попадании в сборную. По словам 41-летнего "единороса" атлеты РФ должны понимать, что они побеждают в интересах государства.

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"Спортсмены должны давать присягу Родине при зачислении в сборные команды России. Это должно быть обязательство, присяга своей стране, своему Отечеству", – сказал Хамзаев.

Такая инициатива парламентария вызвала бурную реакцию у российских болельщиков.

"Как в Северной Корее", "Все. Хана стране", "Клятва на крови, не меньше", "Может ещё палец отрезать?! Ну чтобы наверняка", - стебутся в комментариях.

Юзеры с сарказмом предлагают ввести присягу для всех.

"А почему только спортсмены? Заставьте всех граждан, начиная с детского сада, приносить военную присягу, ведь там уже готовят малышей к воинской службе. А то спортсменов может оказаться недостаточно для грандиозных военных планов", – отмечают болельщики.

Фанаты "радуются" крепостному праву.

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