Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Олег Тактаров внезапно назвал своих соотечественников главной бедой в США. Бывший спортсмен отметил, что выходцы из страны-агрессора, которые проживают в Америке, несут самую большую угрозу окружающим.

Видео дня

Такими откровениями Тактаров поделился в разговоре с порталом Sport24. Экс-боец смешанных единоборств, который неоднократно снимался в различных голливудских фильмах, отметил, что россияне часто стараются напакостить другим людям.

"Самое страшное в США – наши эмигранты. Все беды от них, по крайней мере, у меня все проблемы там от них были. Это самые страшные люди на земле. На съемках фильма один раз у нас полиция не сама приехала, а ее вызвал Саша из Москвы, который гордился тем, что всю жизнь жил в России. Он хотел меня пожурить, что я перед съемками поехал тренироваться на мотоцикле. Полицейские перестарались, а он потом извинялся, но дело не в этом. Наш наг*внил, и судили меня тоже наши", – сказал Тактаров.

Ранее он жаловался на то, что из-за украинцев у него не получилось продолжить карьеру в американском кинематографе и остаться в США.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выдала феерический бред о скором развале Соединенных Штатов Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки