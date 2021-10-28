Вратарь сборной Украины по футзалу забила фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Вратарь сборной Украины по футзалу Виктория Сагайдачная отметилась фантастическим ударом в матче основного раунда квалификации чемпионата Европы против команды Финляндии. 31-летняя голкипер смогла подловить своего визави после того, как та неосторожно вышла далеко из ворот.

На последних секундах Виктория точным выстрелом через все поле смогла перекинуть и защитников и финского вратаря.

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Встреча завершилась со счетом 4:1 в нашу пользу.

Как сообщал OBOZREVATEL, футзалист сборной Бельгии Омар Раху отметился шедевральным ударом в квалификации на чемпионат Европы-2022, финальный турнир которого запланирован на 19 января — 6 февраля 2022 года в Нидерландах.

При счете 1:0 в игре со сборной Финляндии 28-летний нападающий эффектным финтом уложил защитника, затем отыграл голкипера, и неуловимым движение пяткой отправил мяч в ворота. Встреча завершилась со счетом 3:3.